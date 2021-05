Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Sommer og skolefri gjør at det er lurt å vaksinere de unge for å hindre spredning av sykdommen- Vi tror det er en god ide. De skal også flytte på seg for å begynne på ny skole eller ny jobb, sier ekspertutvalgets leder Lars Vorland.

Utvalget vil også ta ut AstraZeneca og Janssen-vaksinene fra vaksinasjonsprogrammet.

– Vi tilråder ikke at disse vaksinene skal brukes i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, sier Vorland.

Dersom regjeringen bestemmer seg for å droppe Jansen-vaksinen vil det ta to uker lengre tid før alle over 18 år har fått tilbud om første dose. Det vil si innen tredje uke i juli, ifølge FHI.

Vil vaksinere frivillige

Vorland-utvalget vil imidlertid gi de to vaksinene til frivillige. Utvalget er imidlertid uenige om kriteriene. Flertallet i utvalget ønsket en restriktiv praksis.

Ekspertutvalgets leder Lars Vorland. Foto: Berit Roald / NTB

– Et av problemene ved å gjøre det frivillig, er hvordan dette skal organiseres. Men flertallet tenker at de som ønsker å få AstraZeneca må få veiledning og råd før de eventuelt får vaksinen. Mindretallet mener det er prinsipielt, og at man skal kunne velge selv. Men uansett må man få vaksinen hos fastlege, sier Vorland.

Helseminister Bent Høie (H) sier at regjeringen vil legge vurderingene til grunn før de tar en endelig avgjørelse.

– Frivillighet er et av spørsmålene vi må ta stilling til. Det er to ulike syn i gruppen. Men det må vi komme tilbake til. Regjeringen skal også ta stilling til om 18–25 år skal fram i køen, Men der venter vi på ei breiere vurdering fra FHI, sier Høie.

Ekspertutvalget anbefaler å ta vaksinene fra AstraZeneca og Janssen ut av vaksineprogrammet. Foto: DADO RUVIC / Reuters

FHI ber regjeringen droppe Jansen

Også Folkehelseinstituttet (FH) anbefaler at Janssen-vaksinen ikke benyttes i vaksinasjonsprogrammet slik situasjonen er nå. De har allerede anbefalt regjeringen å droppe AstraZeneca.

– Det er uklart hvor stor risikoen ved å bruke denne vaksinerer er, og derfor også uklart hva nytteverdien er. Vi har fått økt tilgang på MRNA-vaksiner som gjør at alle over 18 år trolig vil ha fått første dosen innen utgangen av juli, sier Camilla Stoltenberg, direktør i FHI.

FHI anbefaler at Janssen-vaksinene går inn i et beredskapslager til bruk ved svikt i leveranse fra andre vaksiner eller en forverret smittesituasjon.

Vanskelige vurderinger

Professor i molekylær immunologi Anne Spurkland, sier det er vanskelige vurderinger som gjøres.

– Vaksinene beskytter mot covid-19, men samtidig har AstraZeneca-vaksinen blitt knyttet til veldig alvorlige bivirkninger, spesielt i Norge hvor vi faktisk har mistet fire personer som fikk vaksinen, sier Spurkland.

Professor i molekylær immunologi Anne Spurkland

Totalt ble satt rundt 135.000 AstraZeneca-doser i Norge før bruken av vaksinen ble satt på pause.

– Ingen land har i verden har hatt flere blodpropp-tilfeller pr. dose enn Norge, ifølge Spurkland.

Hun sier det er flere vanskelige avveininger utvalget har stått overfor.

– Vi vaksinerer for å få samfunnet i gang. Det er store økonomiske konsekvenser ved å få det utsatt, så det tar de nok hensyn til. I tillegg er det internasjonale konsekvenser. Altså hvilke signaler vi sender til andre land, sier professoren.

Se pressekonferansen om ekspertutvalgets rapport om bruk av AstraZeneca og Janssen-vaksinene.