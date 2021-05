Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi mener ikke leger skal delta i dette. Det vil kreve mye informasjon, veiledning og nesten helt umulige dilemmaer, sier president i Den norske legeforening, Marit Hermansen.

Hun står i spissen for omtrent 96 prosent av alle leger i Norge.

Nå har foreningen sendt brev til Helse og omsorgsdepartementet hvor de opplyser om at de vil fraråde leger og kommuner å påta seg vaksinering med Janssen-vaksinen.



Helsemyndighetene har tatt Janssen-vaksinen ut av det norske vaksinasjonsprogrammet, men arbeider samtidig med et opplegg slik at mennesker som ønsker det skal kunne få tatt vaksinen frivillig.

Vaksinen vil gi full beskyttelse etter én dose, ulikt vaksinene fra Pfizer og Moderna som krever to doser. Der er særlig de gruppene som ennå ikke har fått tilbud om vaksine som er aktuelle for frivillig vaksinering med Janssen.

Janssen-vaksinen fra legemiddelselskapet Johnson & Johnson er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA, men er ikke tatt inn i det norske vaksinasjonsprogrammet. Foto: JOHNSON & JOHNSON / Reuters

– Uvanlig risikovurdering

– Det disse unge friske menneskene faktisk vurderer er om jeg skal jeg ta risikoen for de alvorlige bivirkningene for å kunne dra på ferie eller andre private anliggende. Det er en veldig uvanlig risikovurdering som jeg mener helsepersonell ikke har kapasitet eller mulighet til å gjøre. Og den enkelte bør heller ikke få en slik avgjørelse i fanget, sier Hermansen til NRK.

I brevet til departementet skriver også Legeforeningen at det er etisk og juridisk utfordrende ved at pasienter ikke kan få en god nok risikoinformasjon i det et godt vitenskapelig underlag mangler for risikoene knyttet til disse vaksinene.

Mange drømmer nok om å reise til varmere strøk igjen. Men Legeforeningen vil ikke at leger skal måtte sette vaksiner på solhungrige nordmenn bare slik at de skal få reise igjen. Foto: Petter Strøm / NRK

– Men når det er frivillig å ta den, så kjenner vel pasienten også risikoen?

– All vaksinering i Norge er frivillig. Men vanligvis så er det slik med legemidler at man veier risiko for sykdom opp mot risiko for alvorlige bivirkninger. Her er det noe helt annet. Det er risiko for alvorlige bivirkninger opp mot noe personlig, for eksempel om jeg skal reise eller ikke, svarer Hermansen.

– Anbefaler den ikke

Helsedirektør Bjørn Guldvog er ansvarlig for arbeidet som nå pågår med hvordan Janssen-vaksinen skal gjøres tilgjengelig. Konfrontert med Legeforeningens syn, svarer han:

– Vi har forståelse for det og det er et vanskelig etisk spørsmål. Det er helt avgjørende at legen ikke blir sittende med et ansvar her. Samtidig er Janssen-vaksinen en godkjent vaksine i EU. og regjeringen har, etter anbefaling fra en ekspertgruppe, bestemt at den kan gjøres tilgjengelig for enkelte. Men jeg tror det vil være få som ønsker dette. Vi i helsetjenesten vil ikke råde noen til å ta den, sier Guldvog.

Helsedirektør Bjørn Guldvog har forståelse for legenes syn. Direktoratet arbeider nå med hvordan Janssen-vaksinen skal tilbys frivillig til befolkningen. Foto: Torstein Bøe / Torstein Bøe

Helsedirektøren legger til at om man skulle velge å ta Janssen frivillig, så vil det ikke ha så mye å si for hvor raskt man vil bli vaksinert.

Liten effekt

– De aller fleste vil få tilbud om en mRNA vaksine to til fire uker senere, så det er en liten gevinst. Men så er det kanskje en håndfull personer som for eksempel må reise til et annet land og trenger en form for beskyttelse, sier Guldvog med tydelig trykk på «må» og legger til:

Det kan bli fastlegene som får i oppdrag å informere de som vil ta Janssen-vaksinen frivillig om de mulige bivirkningene.

– Og da kan det være aktuelt å gi et slikt tilbud.

– Men hva hvis legene motsetter seg dette?

– Vi tror det er et så lite problem og begrenset tema, at vi må finne fornuftige løsninger. Hvis legene motsetter seg dette får vi se om det er andre måter å løse det på.

Danmark har opplegg klart

Danmark startet torsdag med frivillig vaksinering av både AstraZeneca og Janssen. Der settes det først krav om at du har en konsultasjon hos lege. Legen skal informere deg om at vaksinene generelt ikke anbefales, da fordelene med vaksinasjon i den konkrete situasjonen i Danmark (smittetrykket) ikke oppveier for ulempene.

Danmark er i gang med gjenåpningen av landet – og også med frivillig vaksinering. Foto: STAFF

Dessuten skal legen fortelle om de alvorlige bivirkningene som er årsaken til at helsemyndighetene har tatt vaksinen ut av vaksinasjonsprogrammet i landet.

I første omgang gjelder frivillighet kun for personer over 18 år i Danmark.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) takket i dag tidlig partiene i Folketinget for å ha fått i stand et lovverk som regulerer frivillig vaksine i Danmark.

