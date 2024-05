Regjeringen endrer tilskuddene til privatskoler etter kraftige protester

I fjor foreslo regjeringen å kutte tilskuddene til privatskoler, som Steinerskolen og Montessori, med 515 millioner over fem år. Kuttene rammet rundt 150 kombinerte barn- og ungdomskoler og førte til store demonstrasjoner over hele landet.

Nå foreslår regjeringen endringer i tilskuddsmodellen som vil kompensere friskolene med 484 millioner kroner.

Fungerende generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund, Helge Vatne, sier de mottar nyheten med blandede følelser:

- Vi er glade for at regjeringen retter opp kuttet fra i fjor høst og at nesten alle pengene kommer tilbake. Samtidig er dette penger vi trodde vi hadde og som ble tatt fra oss, så noen voldsom jubel i taket er det ikke.

Skolepolitisk talsperson i Senterpartiet, Marit Knutsdatter Strand, er fornøyd med løsningen.

- Vi mener den nye modellen gir en bedre fordeling mellom skoler. Man hadde en overkompensasjon av noen skoler, mens det var en underkompensasjon av andre skoler.