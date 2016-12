Ber om ti års fengsel for Ubaydullah Hussain

– Jeg har forsøkt å finne formildende elementer i denne saken. Men jeg kan ikke se at det foreligger noen, sa politiadvokat Anne Karoline Bakken Staff fra PST i Oslo tingrett.

Hussain står blant annet tiltalt for rekruttering til terrorhandlinger og for deltakelse i en terrororganisasjon. Begge tiltalepunktene har en øvre strafferamme på seks års fengsel.

Også en 19-åring som aktor mener ble rekruttert av Hussain før han ble stanset i Sverige på vei til Syria i fjor sommer, er tiltalt i saken. Staff mener han bør fengsles i tre år.

Strengt

Staff mener tiltalen, som også omfatter terrorfinansiering, trusler og besittelse av et elektrosjokkvåpen, har en samlet strafferamme på 12 års fengsel. Det er ikke Hussains forsvarer, advokat John Christian Elden, enig i.

Advokat John Christian Elden er Ubaydullah Hussains forsvarer. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Vi mener dette er snakk om ett samlet forhold, og at strafferammen dermed er seks år. Uansett mener jeg at påstanden som er nedlagt er vesentlig for høy, basert på at Ubaydullah aldri har reist til Syria eller deltatt som fremmedkriger, sier Elden til NRK.

– Vi mener han er uskyldig og skal frifinnes. Men hvis han skal dømmes for noe, må det være med betydelig mindre straff, mener han.

Terrortrussel

Staff begrunnet den strenge påstanden med at norske syriafarere utgjør en terrortrussel i Norge når de kommer hjem, og at Norge gjennom FN er forpliktet til å kjempe mot IS.

– ISIL er en av de verste terrororganisasjonene i vår tid. Det må få betydning for straffutmålingen. Det er også viktig at andre som lefler med tanken på å reise, ser at det reageres sterkt på terrordeltakelse, sier hun.

Hun mener Hussain forsøker å bagatellisere sin rolle i saken.

– Men dette er jo ikke bagateller. Det er satt i system, et stort system. Og det har fått enorme konsekvenser, sier hun.

Politiadvokat Anne Karoline Bakken Staff og statsadvokat Frederik G. Ranke i Oslo tingrett. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Nekter straffskyld

Både Hussain og tenåringen som ble stoppet på vei til Landvetter flyplass i Sverige på vei til Syria, nekter straffskyld. Den nå 19 år gamle mannen hevder han kun skulle drive bistandsarbeid i det krigsherjede landet.

Retten fikk onsdag se videoopptak av Hussain og 19-åringen som spiser kebab og snakker om IS i tiden før han dro. Rundt den tiden snakket de to sammen over 200 ganger.

Tenåringen har forklart at han møtte Hussain og Arfan Bhatti tilfeldig på gata, og at han tok kontakt for å få råd om hvordan han kunne komme seg til Syria.

Det er første gang noen blir tiltalt for terrorrekruttering i Norge. Det er også første gang noen er tiltalt for deltakelse i IS uten å selv ha reist til Syria eller Irak.