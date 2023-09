I mars i år ble søstrene og deres tre barn hentet hjem fra Syria av norske myndigheter.

Da hadde de vært i det krigsherjede landet i nesten ti år. Søstrene på 25 og 29 år er siktet for deltagelse i terrororganisasjonen IS. De har sittet i varetekt siden de landet på Oslo lufthavn.

Torsdag var det fengslingsmøte for den yngste søsteren. Kvinnen møtte opp i Oslo tingrett, kledd i et lang skjørt og et rødt hodeplagg.

25-åringen ba om å bli løslatt, men Oslo tingrett avgjorde torsdag ettermiddag at begge søstrene skal varetektsfengsles i fire uker med restriksjoner.

Hilde Firman Fjellså er forsvarer til den yngste kvinnen.

Advokat Hilde Firman Fjellså er forsvarer til den yngste søsteren som er siktet for deltagelse i en terrororganisasjon. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

– Det viktigste for min klient er å formidle at hun dro ikke til Syria for å slutte seg til IS. Hun dro for å drive med humanitært arbeid. Ekteskapet som hun inngikk i Syria var ikke frivillig, sier Fjellså til NRK.

Forsvareren mener PSTs sak mot kvinnen er svekket.

Kan løslate den ene kvinnen

Det er politiadvokat i PST Terje Nedrebø Michelsen uenig i.

– Etter vår oppfatning så har mistankegrunnlaget styrket seg noe gjennom etterforskningen, sier Michelsen til NRK.

Politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen i Oslo tingrett. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

PST har ba om fire nye uker i varetekt for begge søstrene. Saken til den eldste søsteren ble behandlet som kontorforretning, altså uten at hun møtte opp i Oslo tingrett.

PST mener søstrene kan forspille bevis – altså fjerne bevis eller påvirke vitner hvis de blir løslatt.

Michelsen sier PST trenger minst fire uker for å ferdigstille oppgavene de «har på blokka», blant annet flere vitneavhør.

– Kan det bli aktuelt å løslate en av de to siktede?

– Det kan være mulig at vi ender i en situasjon hvor vi må vurdere å løslate den ene. Begrunnelsen for det vil være at man da har gjennomført etterforskningsskrittene, som vi mener det er knyttet bevisforspillelsesfare til, forteller Michelsen til NRK.

– Da sitter man kun igjen med faren for at de to siktede skal samkjøre sine forklaringer. Og da må man ta et valg om man skal vurdere å løse til at det er en av de to.

– Er det en situasjon langt unna slik du ser det?

– Når de fire ukene har gått må vi vurdere om vi skal be om fire nye uker. Men noe særlig utover to nye perioder er ikke aktuelt slik saken står nå, avslutter Michelsen.