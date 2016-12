Ubaydullah Hussain: Hjalp «brødre» i Syria med å sende meldekort til NAV

Den seks uker lange rettssaken mot Ubaydullah Hussain og en 19-år gammel konvertitt nærmer seg slutten i Oslo tingrett. Statsadvokat Frederik G. Ranke argumenterte i sin avsluttende prosedyre for hvorfor han mener det er bevist at Hussain rekrutterte 19-åringen, som ble stoppet på Landvetter flyplass i Sverige, til terrororganisasjonen IS i Syria.

Hussain er også tiltalt for medlemskap i IS, og for å ha hjulpet seks personer med støtte før disse sluttet seg til IS. Dette innebærer blant annet rådgivning, kjøp av utstyr og videreformidling av kontaktinfo, samt å skaffe flyruter.

– Han har tilrettelagt for norske fremmedkrigere, som har reist eller forsøkte å reise til IS. Han har hjulpet dem på flere måter, blant annet ved å bistå dem med juridisk hjelp og håndtering av bankkontoer.

– Til og med i kjærlighetslivet har han hatt en finger med i spillet, sa Ranke i sin prosdyre.

– Sendte meldekort til NAV

Ranke sier Hussain hjalp til med «stort og smått». Dette innebar også å formidle kontakt med advokater og levere meldekort til NAV for flere av dem som var i Syria. I en avlyttet telefonsamtale med den medtiltalte 19-åringen, som Ranke gjengir for retten, sier Hussain at han tidligere har sendt meldekort til NAV for «tre brødre».

Ranke mener dette er noe som gjøres for at mennene skulle få utbetalinger fra NAV.

– Er dette noe dere fester lit til, eller er det skryt fra Hussains side?

– Vi ser ikke på dette som skryt. Vi har informasjon om at han disponerer bankkontoene til disse gutta. Dette bare underbygger at han har en finger med i spillet i veldig mye av det de foretar seg, og støtter dem på flere måter, sier statsadvokaten, som påpeker at det vil være viktig for dem som reiser til Syria å få inn penger under oppholdet.

Frederik G. Ranke, statsadvokat i saken mot Ubaydullah Hussain og en 19 år gammel mann i Oslo tingrett. I bakgrunnen: Statsadvokat Kim Sundet (f.v.) og Anne Karoline Bakken Staff, politiadvokat PST. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Ikke holdepunkt for at det stemmer

I den pågående rettssaken i Oslo tingrett har Hussain selv forklart at mye av det han har sagt tidligere, ikke stemmer. Statsadvokat Ranke sa i sin avsluttende prosedyre tirsdag at han mener den terrortiltalte 31-åringen sitter igjen med svært lite troverdighet etter flere runder i rettsapparatet.

Advokat Ulrik Sverdrup-Thygeson jr. i advokatfirmaet Elden sier det ikke finnes holdepunkter for å si at hans klient faktisk har hjulpet Syria-farere med å begå NAV-svindel.

– Jeg registrerer at påtalemyndigheten hevder dette, men det finnes ikke et eneste holdepunkt for å si at det faktisk har skjedd, sier Sverdrup-Thygeson jr.

Avviser anklagene

Ubaydullah har både i retten og tidligere fengslingsmøter avvist terroranklagene. Han nekter straffskyld for terrorrekruttering og IS-deltagelse, og hevder han trukket seg tilbake fra det islamistiske miljøet i Norge. Han erkjenner imidlertid kjøp av utstyr som senere ble brukt i Syria, men hevder det da var snakk om tilbakebetaling av lån.

Satsadvokat Ranke fester ikke lit til at Hussain har trukket seg tilbake fra det islamistiske miljøet i Norge.

– Det er ingenting i bevismaterialet som tilsier at Hussain har til hensikt å trekke seg tilbake fra Profetens Ummah. Overvåkning, kommunikasjonskontroll, og det at han prøver å rekruttere viser noe annet. I tillegg er det ikke stevnet et eneste vitne fra forsvarets side som underbygger at han skal ha trukket seg unna, sa Ranke i sin prosdyre.

Påtalemyndigheten fortsetter sin avsluttende prosedyre i straffesaken mot Hussain og 19-åringen i morgen, onsdag. Det vil da bli lagt ned en påstand om hvilken straff påtalemyndigheten mener de to bør få.

Deretter er det klart for 19-åringens forsvarere, før Hussains forsvarere avslutter den seks uker lange saken på fredag.