Bærumssøstre anklaget for å være moralpoliti: Norske myndigheter ber om hjelp

Oppsummering av saken Ekspander/minimer faktaboks To søstre fra Bærum er anklaget for å ha operert som et slags moralpoliti i Syria, en påstand de avviser.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har bedt om dokumentasjon fra selvstyremyndighetene i Syria for å undersøke hva søstrene gjorde da de var internert i fangeleire.

Dette er første gang norsk påtalemyndighet ber om slik hjelp fra selvstyremyndighetene i Syria, som ikke er anerkjent som en stat.

Riksadvokaten har godkjent at anmodningen kunne bli sendt. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

I januar fortalte NRK at selvstyremyndighetene i Syria anklager to norske søstre for å ha operert som et slags moralpoliti da de var internerte nordøst i landet.

Søstrene, som er løslatt fra varetekt, har via sine forsvarere avvist påstandene som uriktige.

Ifølge de kurdiskdominerte selvstyremyndighetene finnes det rapporter og avhør som blant annet underbygger at søstrene var fryktet av andre kvinner.

Nå har Politiets sikkerhetstjeneste bedt om dokumentasjonen selvstyremyndighetene sier de har.

– Det er ønskelig å belyse hva slags liv de siktede hadde da de oppholdet seg i flyktningleirene, hva slags ideologi de hadde på denne tiden og om de var involvert i særskilte hendelser eller ikke, bekrefter politiadvokat Kathrine Tonstad i PST.

Anmodningen ble sendt i mars i år. Det er første gang norsk påtalemyndighet ber om slik hjelp fra selvstyremyndighetene.

– Søstrene ble hentet til Norge i mars i fjor. Hva er årsaken til at dere ikke har bedt om informasjon tidligere?

– Arbeidet med en skriftlig henvendelse til kurdiske selvstyremyndigheter har pågått over tid. Det ble særlig aktualisert av reportasjen til NRK der det fremgikk at det finnes konkret dokumentasjon som kurdiske selvstyremyndigheter ønsker å overlevere til norske myndigheter, svarer Tonstad.

Avklart på høyeste nivå

Marit Formo er ansvarlig statsadvokat i saken.

– Dette er så vidt jeg vet første gang norsk påtalemyndighet prøver å få informasjon til bruk i en straffesak fra myndighetene i området, sier Formo i Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST) til NRK.

STATSADVOKAT: Marit Formo i Det nasjonale statsadvokatembetet. Foto: Tom Balgaard/NRK

Anmodningen gjelder dokumentasjon fra perioden søstrene var internerte – fra våren 2019 til våren 2023.

Etter det NRK forstår ble det samtidig bedt om informasjon til bruk i saken mot terrorsiktede Aisha Kausar.

Ikke anerkjent som stat

Myndighetene i området har oppnevnt seg selv til å styre etter at de tok kontroll over regionen i 2013.

Hvem styrer nordøst i Syria? Ekspander/minimer faktaboks I juli 2012 tok kurdisk milits kontroll nordøst i Syria. Dette skjedde i forbindelse med borgerkrigen i Syria. President Bashar Al Assad valgte å ikke angripe kurderne.

I november 2013 erklærte militsen at Rojava var opprettet. Området styres av en egen administrasjon, men er ikke anerkjent av Syria eller internasjonalt.

I forbindelse med den selverklærte statsdannelsen ble Syrian Democratic Forces (SDF) etablert. SDF er en militær allianse, som ble opprettet i oktober 2015. Den er dominert av den kurdiske militære styrken YPG og YPJ. SDF har vært sentral i kampen mot IS.

SDF er støttet av blant annet USA. (Kilde: Store norske leksikon)

PST og NAST har gått helt til Riksadvokaten for å avklare at de kunne sende brevet.

– At selvstyremyndighetene ikke er anerkjent som en stat er vurdert, sier politiadvokat Tonstad til NRK.

Hun sier dette er årsaken til at det ikke er sendt en formell rettsanmodning slik stater sender seg imellom.

– I dette tilfellet er det sendt en skriftlig anmodning til kurdiske selvstyremyndigheter om utlevering av dokumentasjon som myndighetene har opplyst at de er i besittelse av og ønsker å dele, sier Tonstad.

Kvinnenes forsvarere er Geir Lippestad og Hilde Firman Fjellså.

– Våre klienter avviser påstandene som er fremmet via NRK som uriktige. Vi mener det er riktig at det er PST som står for etterforskningen, og ikke NRK, skriver Fjellså i en tekstmelding til NRK.

Forsvarerne har tidligere sagt at søstrene ønsker at PST skal etterforske påstandene.

FORSVARERE: Advokatene Geir Lippestad og Hilde Firman Fjellså forsvarer de to søstrene, som er siktet for deltagelse i terrororganisasjonen IS. Foto: Alf Simensen / NTB

– Kan ha betydning for saken

Etter at søstrene ble hentet til Norge har de sagt at de har tatt avstand fra IS. Ifølge forsvareren har de ikke deltatt i «noe som helst» i forbindelse med terrororganisasjonen.

Myndighetene i området og kvinner har sagt til NRK at søstrene var mer aktive enn som så. En kvinne hevdet at den eldste søsteren truet og slo henne. Myndighetene har også sagt at søstrene deltok i en teltbrann i leiren. Søstrene har avvist dette.

PSTs siktelse gjelder deltagelse i IS frem til mars 2019. Det var da kvinnene ble plassert i interneringsleirer.

VAKT I LEIR: Den kurdiskdominerte alliansen Syrian Democratic Forces (SDF) styrer et stort område nordøst i Syria. Alliansen er støttet av USA. Foto: Delil Souleiman / AFP

Anklagene om at de har fungert som et slags moralpoliti i leir gjelder altså i en periode de ikke er siktet for.

PST sier at «hendelser og aktiviteter» etter dette likevel kan ha betydning.

– Dersom det medfører riktighet at søstrene har operert som et slags moralpoliti i leir, så vil dette kunne ha betydning for saken, sier Tonstad.

Saken er fortsatt under etterforskning og det er ikke tatt ut tiltale. Søstrene nekter straffskyld. Saken er forhåndsberammet til å starte i Oslo tingrett 10. september. Det er satt av fem uker til saken.