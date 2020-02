Trond Giske snakket om metoo på lukket kundemøte hos PR-byrå

Det var kvelden onsdag 12. februar at Giske satte seg ned i møterommet på det eksklusive hotellet The Thief i Oslo.

Foran 25 ledere fra næringslivet og kundeporteføljen til Norges største PR-byrå Geelmuyden Kiese, var Giske invitert for å fortelle om hvordan han har opplevd å «stå i stormen».

– Temaet jeg var invitert for å snakke om, var hvordan det er å stå i en mediestorm, noe jeg har snakket om ved flere anledninger, også på interne møter i pressen, skriver Trond Giske i en SMS til NRK.

Han utdyper:

– Hva jeg mener om pressens dekning har jeg sagt offentlig, blant annet på en journalistkonferanse i Tromsø i høst. Det ble ikke sagt noe annet på dette møtet.

STORTINGSMANN: Trond Giskes eneste Arbeiderparti-verv er i skrivende stund å være én av Aps 49 stortingsrepresentanter. Siden han trakk seg som nestleder har han sittet i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpi

53-åringen ble torsdag formelt foreslått av sitt eget lokallag Trondheim Ap som ny fylkesleder i Trøndelag Ap. Hans potensielle comeback i et tungt partiverv er det store spenningsmomentet når Aps største fylkeslag samles til årsmøte 20. - 22. mars.

På grasrota jobber flere av hans støttespillere aktivt for at et slikt comeback skal skje. Giske selv har ikke kommentert om han ønsker seg toppvervet, men har avlagt flere lokallag i Trøndelag besøk de siste ukene.

Denne onsdagskvelden tilbragte han derimot på Tjuvholmen i hovedstaden.

– Du er jo en travel mann. Hvorfor prioriterte du å stille opp for Geelmuyden Kiese?

– Det tok et par timer en ettermiddag mellom jobb og barnelegging, skriver Giske.

PR-topp: – Chatham House Rule gjelder

Hans Geelmuyden er toppsjef og største eier i Geelmuyden Kiese, og ledet personlig samtalen med Giske denne kvelden.

Geelmuyden forteller til NRK at de som hadde Giskes øre på møtet var medlemmer av PR-byråets såkalte Public Affairs-nettverk:

– For oss som jobber i landskapet mellom forvaltning, politikk og marked, er det slående hvor lav kunnskapen er om politikk i næringslivet, og om næringslivet i politikken. Derfor tok vi initiativ til å etablere dette nettverket for elleve år siden.

– Hvert år inviterer vi 25 utvalgte ledere. Noen av gjestene kan være kunder av oss, men alle er ikke det. Det er rett og slett personer vi synes er interessante å tilby å være med i et slikt nettverk. På møtene er det Chatham House Rule som gjelder, så også forrige onsdag, sier Geelmuyden.

Begrepet Chatham House Rule oppstod i London i 1927 og brukes om møter om kontroversielle temaer hvor de som deltar står fritt til å bruke informasjonen og kunnskapen de får, mot at de aldri avslører hvem de har fått informasjonen fra.

PR-TOPP: Hans Geelmuyden eier 95 prosent av Geelmuyden Kiese som omsatte for 225 millioner kroner i 2019. Selskapet har virksomhet i Norge, Danmark og Sverige. Foto: Jarl Nymo / NRK

Har betalt 30.000 kroner for å høre på

PR-toppen sier nettverket avholder fire møter årlig. For dette betaler lederne som deltar en god norsk månedslønn.

– Deltagerne betaler en årlig avgift på 30.000 kroner for å være med. Pengene går til leie av lokaler, mat og drikke.

Temaet for møtet forrige onsdag var «Politikkens brutalitet».

I tillegg til Trond Giske opplyser Geelmeyden at også eks-topp-politikerne Henning Warloe (H) og Inger Lise Hansen (KrF) var invitert for å dele sine historier foran de 25 utvalgte lederne og kundene av Geelmuyden Kiese.

Giske gir honoraret til Utøya

På spørsmål om han fikk penger fra PR-byrået for å snakke om varslingssakene mot seg, svarer Giske:

– Jeg tar aldri honorar for slikt, så på spørsmål om det, foreslo jeg en gave til gjenoppbyggingen av Utøya.

Noe som bekreftes av Geelmuyden:

– Da vi spurte om han ville ha honorar, ønsket han å gi en gave til Utøya-stiftelsen. Vi har med glede overført 20.000 kroner.

– Ifølge tre stykker NRK har snakket med som var tilstede takket du på et tidspunkt Giske for å være et godt eksempel på elendig krisehåndtering. Hva la du i det?

– Her gjelder Chatham House. Det betyr at jeg ikke vil kommentere hva Giske og jeg snakket om, svarer Hans Geelmuyden.

Som forøvrig lever av å bistå bedrifter og privatpersoner med nettopp krisehåndtering.

Styreleder i Utøya AS setter pris på pengene.

– Gavene vi får blir brukt til demokratiopplæring av unge, og det vil også gjelde gaven fra Trond Giske i dette tilfellet. Vi er glade for de gavene vi får, sier styreleder Tord Dale.

På nytt aktuell for toppverv

Trond Giske gikk av som nestleder i Arbeiderpartiet i januar 2018 i kjølvannet av varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Arbeiderpartiet konkluderte med at Giske hadde brutt partiets interne retningslinjer mot seksuell trakassering. Giske har beklaget sin oppførsel i flere av sakene, men avviste andre varsler, og uttalte at partiets konklusjon om at han hadde brutt retningslinjene mot seksuell trakassering burde omgjøres.

Ap-ledelsen slo i februar 2019 fast at partiets konklusjon ligger fast, men at det i dag ikke er noe som står til hinder for Giskes «fulle deltagelse i partiet».

Da Trondheim Ap foreslo å ta Giske inn i fylkeslagets ledelse, utløste det mye debatt. Etter VGs omtale av en video der Giske danser med en ung kvinne på et utested i februar 2019, valgte valgkomiteen å vrake Giske.

VG ble i ettertid felt i Pressens Faglige Utvalg for sin dekning av videoopptaket fra Bar Vulkan, og har også tatt selvkritikk for publiseringen av saken.

I desember 2019 ble Giske på ny lansert som en aktuell kandidat til å bli fylkesleder eller bekle andre toppverv i Trøndelag Ap. Fylkeslaget skal velge ny ledelse på årsmøtet som arrangeres helgen 20. - 22. mars.