Asphjell: – Vi kan ikke skru klokka tilbake

Trond Giskes kandidatur som nestleder i Trøndelag Ap ble vraket på et ekstraordinært møte i februar etter at det dukket opp en video der Giske danset med en kvinne på Bar Vulkan i Oslo.

Kvinnen på videoen rettet kraftig kritikk mot VG og journalist Lars Joakim Skarvøy i et intervju med TV 2 onsdag.

Kvinnen, som heter Sofie, hevder hun ble sitert mot egen vilje og at hun er direkte feilsitert i VGs sak. Hun skal gjentatte ganger ha bedt journalisten om å fjerne sitatet, og sier hun understreket at hun opplevde situasjonen som uproblematisk.

– Ingen video eller artikkel, ingen sak

Jorodd Asphjell, som leder valgkomiteen i Trøndelag Ap, sier til NRK at både videoen og VGs artikkel hadde direkte betydning for valgkomiteens beslutning.

– Det er klart, med den støyen dette skapte rundt Trond Giskes kandidatur, så ønsket valgkomiteen å endre innstilling for å skape ro rundt fylkesårsmøtet helga etter, sier han.

– Så dette hadde direkte påvirkning på Giskes tap av verv?

– Ja, det er klart at videoen og artikkelen VG presenterte like etter at valgkomiteen hadde laget sin innstilling gjorde jo at støyen rundt Giskes kandidatur ble så stor at valgkomiteen måtte tre sammen igjen for å beslutte hva man skulle gjøre videre. Det gjorde vi, og da ble kandidaturet trukket.

– Betyr det at dere har tatt en beslutning på feil grunnlag?

– Vi har jo tatt en beslutning ut fra den støyen videoen og artikkelen skapte, og det var det en enstemmig valgkomite som gjorde. Den nye innstillingen til valgkomiteen ble også enstemmig godkjent på fylkesårsmøtet til Trøndelag Ap. Hadde det ikke vært noen video eller artikkel, hadde det ikke vært noen sak, sier Asphjell.

Trond Giske svarer på det mye omtalte barbesøket og videoen der han danser med en ung kvinne.

– Kan ikke skru klokka tilbake

Asphjell sier han har stor respekt for Sofie for å ha stått frem og forklart hvordan hun opplevde situasjonen.

Asphjell var selv til stede på Bar Vulkan samme kveld som Giske ble filmet.

– Vi kan jo ikke skru klokka tilbake. Innstillingen valgkomiteen la frem og som ble behandlet og vedtatt på fylkesårsmøtet, står ved lag. Så det kan ikke annulleres på noen måte, sier han.

– Hva synes du om Giskes dømmekraft?

– Trond har sagt i flere intervjuer at det var kanskje et sted han ikke skulle ha oppsøkt og latt seg bli filmet, sier Asphjell.

VGs sjefredaktør, Gard Steiro, beklaget i går at saken ble publisert. Han har også beklaget overfor Sofie.

Han sendte i går følgende kommentar til NRK:

– Saken er alvorlig, og jeg er oppriktig lei meg for det som har skjedd. Vi har beklaget at vi ga en feil fremstilling av hendelsesforløpet. Og det er riktig at kvinnen har fått en uforbeholden unnskyldning direkte fra VG. Vi har sviktet i vår kontakt med henne. VG er i gang med en full gjennomgang av saken. Det er fortsatt ubesvarte spørsmål. Vår beklagelse går til alle impliserte. Det gjelder kvinnen, Trond Giske og leserne våre.