VG var klaget inn på syv punkter til PFU (Pressens Faglige Utvalg) i saken om dansevideoen med Trond Giske. Det er Sofie, som danset med Giske i den omdiskuterte videoen, som klaget inn avisen.

– Jeg har jo hatt denne dagen i bakhodet i lang tid. Godt å få den overstått, sier Sofie, som ikke vil ha etternavnet sitt på trykk, i en kommentar til NRK.

VG ble felt for brudd på fem punkter i pressens etiske regelverk, Vær Varsom-plakaten: 3.2, 3.3, 3.7, 3.9 og 4.13 (se oversikt lenger ned i saken).

Avisen er blant annet felt på brudd på punkter som angår hensyn overfor personer som ikke nødvendigvis forstår konsekvensene av egne uttalelser, klargjøring av premisser for intervjusituasjoner og upresis sitering.

– Store deler av fellelsen var som forventet. PFUs utvalg har kommet til samme konklusjon som vi hadde i vår rapport, sier sjefredaktør Gard Steiro til NRK.

VG ble også felt for brudd i deres egen evalueringsrapport av saken. Dette går på kildehåndteringen av Sofie og hensynsfull opptreden i forbindelse med utarbeidelsen av rapporten.

Varsler krav om kompensasjon

Advokat Knut-Asbjørn Solveåg sier til NRK at Sofie ikke har tatt stilling til om hun vil ta rettslige skritt mot VG, slik hun tidligere har åpnet for.

Han sier imidlertid at de vil henvende seg til VG for å få kompensasjon for Sofies advokatutgifter.

– Det vil være naturlig etter denne avgjørelsen at vi henvender oss til VG for å høre om de vil kompensere Sofie for utgiftene hun har hatt. Det vil komme en henvendelse fra oss, sier Solevåg.

Sofies advokat, Knut-Asbjørn Solevåg, på vei inn til PFU-møtet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Får ingen konsekvenser

Sofie har skrevet i klagen at hun føler seg «presset, uthengt og dårlig behandlet av VG». Ledelsen i avisen hadde selv erkjent brudd på fem punkter i evalueringsrapporten. Også rapporten ble felt for behandlingen av Sofie under utarbeidelsen.

VGs nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken hadde ansvaret for rapporten. Sjefredaktør Gard Steiro avkrefter imidlertid at fellelsen i PFU vil få konsekvenser for Håndlykken.

– Det får ingen konsekvenser. På dette punktet er vi uenige med utvalget. Vi mente premissene for samtalen med Sofie var klare. Vi registrerer at utvalget mener vi kunne vært tydeligere overfor Sofie og vist mer hensyn. Det tar vi til etterretning, sier Steiro.

Håndlykken sier til NRK at hun er uenig med fellelsen av rapporten, men at hun og VG tar PFUs avgjørelse til etterretning.

Styreleder i VG, Siv Juvik Tveitnes, sier til NRK at hun har full tillit til VGs redaktører og deres håndtering av denne saken, og ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentarer.

– Flere har begått feil

– Journalist Lars Joakim Skarvøy ble sendt i permisjon for de samme bruddene som VGs egen rapport nå er felt på. Er det ikke dobbeltmoralsk å ikke la dette få konsekvenser for redaksjonsledelsen?

–Jeg kommer ikke til å gå inn på denne type diskusjoner om enkeltpersoner i VG. Vi har vært åpne i saken. Skarvøy kommer tilbake i september, hva han skal jobbe med da ønsker jeg ikke gå inn på, sier Steiro.

Klubbleder i VG, Tor-Erling Thømt Ruud, mener PFU har komemt med en svært alvorlig fellelse.

– Fra journalistenes ståsted handler det om journalistens håndtering av kilden. Men redaktørene, som skulle rydde opp i håndteringen av kilden, har jo også blitt felt med rapporten. Så det er flere som har begått feil her.

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, sjefredaktør i VG, Gard Steiro, og nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken i VG under PFUs behandling av VG-saken som omhandler dansevideoen av Trond Giske. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

«Ufattelig kildebehandling»

– Det er for meg helt ufattelig at det går an å behandle en kilde på den måten, sa Agderpostens Liv Ekeberg.

Hun mente VGs artikkel fremsto som kampanjejournalistikk, og kalte saken «en skamplett i norsk pressehistorie».

– Et skoleeksempel på kampanjejournalistikk, og misbruk av henne for en vinkling som hun gjentatte ganger har sagt at hun ikke kjenner seg igjen i, sa Ekeberg.

Møteleder Stein Bjøntegård, som er nyhetssjef i NRK, var imidlertid sterkt imot fremstillingen av VGs sak som kampanjejournalistikk.

Dette er punktene VG er felt på:

VG er felt på følgende punkter i pressens etiske regelverk, Vær varsom-plakaten:

3.2: Kildekritikk og kontroll av opplysninger

3.3: Behovet for å klargjøre premissene for intervjusituasjon overfor intervjuobjektet

3.7: Pressens plikt til korrekt gjengivelse av uttalelser.

3.9: Opptre hensynsfullt, særlig overfor personer som ikke kan ventes å være klar over virkningen av egne uttalelser.

4.13: Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.

Det var særlig sitatet «Så ble det litt mye» Sofie følte seg feilsitert på i VGs sak. Det tok imidlertid VG 28 dager å fjerne sitatet i saken, etter at Sofie fortalte sin historie til TV 2.

NRK har vært i kontakt med Lars Joakim Skarvøy, som ikke vil kommentere saken.