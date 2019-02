Det er Giskes lokalparti, Trondheim Arbeiderparti, som har foreslått ham som ett av flere styremedlemmer til Trøndelag Arbeiderparti.

– Det ble ingen enighet om styret på møtet i kveld, og det blir et nytt møte i Trondheim onsdag, sier valgkomiteens leder Jorodd Asphjell

Det var VG som først meldte at Giske igjen er aktuell for styret.

Ifølge VGs kilder skal Giske i samtaler med partikolleger ha gitt uttrykk for at han ønsker å tiltre som nestleder i fylkespartiet – ved siden av dagens nestleder May Britt Lagesen.

NRK får bekreftet fra kilder sentralt i Ap at det på møtet i kveld ble diskutert hvorvidt Giske kunne bli nestleder i fylkeslaget.

Kontroversielt

Giske trakk seg i fjor som nestleder i Arbeiderpartiet etter at Ap konkluderte med at han hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering i fem saker.

– Trond har vært omdiskutert og er fortsatt omdiskutert, sier Asphjell, som likevel legger til:

– Det er en veldig fin tone i valgkomiteen. Det er ingen sterk uenighet. Jeg konstaterer at vi har ulike meninger.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med dagens nestleder i Trøndelag Ap, May Britt Lagesen, men har foreløpig ikke fått svar.

– Full deltakelse i partiet

I februar i år mottok Giske et brev fra partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng med beskjed om at han ikke får varslersakene mot seg selv behandlet på nytt.

De to Ap-toppene understrekte imidlertid at saken ikke skal stå i veien for at Giske kommer tilbake for fullt i partiet.

– Vi ønsker å bidra til at du kan utøve dine verv og finne din plass i partiets arbeid på en god måte, i og utenfor stortingsgruppa, og ser fram til godt samarbeid om dette. Det er ikke noe som i dag står til hinder for din fulle deltakelse i partiet, skrev Stenseng og Støre i brevet.

Aps kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen opplyser at partileder Jonas Gahr Støre ikke kommer til å kommentere nominasjonssprosessen i Trøndelag Ap.

– Det er ikke naturlig å uttale seg om en pågående prosess i en valgkomité i et fylkeslag, sier Håkonsen til NRK.

Heller ikke Gjermund Bungum Gorset, leder i Trondheim AUF, ønsker å kommentere saken.