Lene Antonsen levde av å selge lettkledde bilder på ulike nettsteder i fem år. En dag fikk hun høre om Onlyfans.

Der kan man dele bilder som andre må betale for å kunne se. Ofte brukt for å selge bilder og videoer med seksuelt innhold.

– Jeg var skeptisk først, men så tenkte jeg at jeg kunne opprette en profil og se hvordan det går.

Skepsisen la seg raskt.

– Jeg føler ikke noe skam eller flauhet over det. Derfor føler jeg at jeg kan gjøre det.

Antonsen har klare grenser for hva hun deler.

– Jeg legger ikke ut noe pornografisk, sexvideoer eller nakenvideoer. Det går mest i rumpe og pupper eller videoer hvis noen vil at jeg skal ha på meg noe spesielt, sier hun.

GODE PENGER: Lene Antonsen har tjent opp til 17.000 kroner for ett bilde. Foto: privat

Ikke realistisk

Selv om pengene ruller inn på konto, vil hun ikke anbefale Onlyfans.

Ikke alle kan takle kritikken som følger med, mener hun.

– Man skal jo ikke tåle å høre hvor feit, stygg og horete du er hver dag på sosiale medier. Men når man er offentlig med noe som ikke er helt tradisjonelt, så må man tåle litt. Det er ikke for alle.

I tillegg til kritikken på sosiale medier, har Antonsen møtt i retten for bildesalget. I 2017 risikerte hun å bli kastet ut av Høgskolen i Østfold på grunn av de dristige bildene. Det har vært en stor påkjenning.

– Det var krevende å møte så hard motstand at man må møte i øverste hold for å få fullføre utdannelsen.

Kan bli gjenkjent på matbutikken

– Lettkledde bilder har mennesker holdt på med veldig lenge, fra forsidepiker til soft porno-blader. Onlyfans er bare en ny plattform, som er en av grunnene til at det kan virke skummelt, forklarer sexolog Tuva Fellman.

Fellmann mener det kan være lett å ta forhastede beslutninger når det kommer trender man kan tjene store pengesummer på.

– I det man får følelsen av at «det her er noe jeg kan hive meg på», kan det bikke over til å bli skummelt. Jeg tror at å tenke over hva man gjør og hvorfor man gjør det, er veldig viktig.

SEXOLOG OG PROGRAMLEDER: Tuva Fellman, sexolog og programleder i Naked Attraction Norge. Foto: Celine Bergundhaugen

Hun har intervjuet flere personer som selger bilder knyttet til fetisjer på nett. For noen er det en super løsning, men for andre kan det være vanskelig i ettertid.

– Den tanken på at noen sitter på et bilde av deg, gjør det for evig tid. Det tror jeg kan oppleves som ganske vanskelig, sier sexologen.

Fellman mener det er viktig å tenke langsiktig.

– Man må huske på at hvis man blir stor innenfor Onlyfans, kan en bruker på Rema 1000 ved siden av deg ha sett deg naken, og kan komme med en kommentar.

Tenk deg godt om

Sexologen mener det er viktig å stille seg selv spørsmål om motiavsjonen for å selge bilder.

– Du må tenke gjennom hvorfor du gjør det og hvorfor du har lyst til å gjøre det. Hvis det handler om penger, er det andre måter du tenker du kan skaffe penger på? Hvorfor vil du ikke gjøre det på de andre måtene?

Antonsen er enig. Hun mener også man ikke kan la seg påvirke av det andre legger ut.

– Man kan ikke tenke «her selger alle pornovideoer, jeg vil egentlig ikke gjøre det, men jeg vil ha penger», sier Antonsen.

– Du kan ikke skylde på andre for at du strekker strikken litt lengre enn du burde. Da må du drive med noe annet.

Selv om hun kan tjene så mye som 17.000 kroner på et bilde, har Antonsen ingen planer om å leve av toppløse bilder for alltid.

– Den dagen jeg tjener under 150.000 kroner i året legger jeg opp.