– Det eg tenkte den gongen var at dette var heilt greitt. At det her for det første var ope, for det andre heilt greitt som forskings- og undervisningsminister. Eg har jo ikkje eit konstitusjonelt ansvar for nokon av desse selskapa, fortel Borten Moe på pressekonferansen.

Han held fram:

– I retrospekt og ettertid må det vere lov å seie at det var heilt feil. Det var ei forferdeleg feilvurdering av openberre årsaker.

– Eg trudde også fram til i dag at det ville vere greitt å rydde opp i dette her.

Forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe går av som statsråd torsdag, etter å ha innrømt habilitetsbrot.

Han fortel at han i løpet av dagen har endra meining:

– Så har dagen i dag vist at det er det ikkje. Så derfor har den samla vurderinga hamna der han er.

– Det, etter mitt skjønn, er openbert ikkje samsvarande med å vere statsråd i nokon fagfelt i den norske regjeringa, og samtidig handle med aksjar. Dette er ei erkjenning som har komme innover meg. Igjen, det er mitt eige ansvar. Det beklagar eg svært sterkt.

Kjelder fortel til NRK at statsråden vil bli formelt sittande fram til august, då det vil bli utnemnt ein ny etterfølgar.

Borten Moe fortel også at han trekk seg som nestleiar i Senterpartiet, og at han ikkje stiller til attval ved stortingsvalet i 2025.

Har snakka med Støre

På spørsmål om Statsministeren har bedd han trekke seg fortel Borten Moe at han saman med Statsminister Jonas Gahr Støre og partileiar Trygve Slagsvold Vedum har bestemt seg for å gå av.

Borten Moe fortel at han har vore i kontakt Jonas Gahr Støre. Foto: Geir Olsen / NTB

– Vi har saman, statsministeren, eg og partileiaren min, komme fram til at dette var rett konklusjon, fortel Borten Moe.

Er svaret ja, han bad om at du skulle trekkje deg?

– Svaret er at vi saman kom fram til denne konklusjonen.

Borten Moe fortel at han likevel ikkje er ferdig i norsk politikk.

– Eg er i den situasjonen at eg er vald inn på Stortinget, og i motsetning til alle andre parlament i Europa og for så vidt verda, så er det ikkje mogleg å komme seg ut av det norske Stortinget i ein periode.

– Det betyr jo at eg skal gjere ein jobb for veljarane mine i Sør-Trøndelag no dei neste to åra, seier han.

Dette er saka

Borten Moe braut regelverket då han i januar var på eit regjeringsmøte om ein milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo. Veka før kjøpte han aksjar for over 400.000 kroner i Kongsberg Gruppa. Selskapet blir indirekte eigd 25 av Nammo.

Statsråden braut også habilitetsregelverket då han deltok i eit møte i regjeringa 30. mars. Der auka regjeringa ramma for kontrakten med Nammo.

Han innrømmer også andre aksjekjøp dei siste åra, og at desse har vore eit brot på retningslinjene til regjeringa.

Økokrim seier dei vil undersøke saka. Han hevdar sjølv å ikkje ha hatt innsideinformasjon.

Fleire krev avgang

Borten Moe fortalde tidlegare i dag at han ønskjer å halde fram som minister etter habilitetsbrotet.

Fleire tok likevel til orde tidlegare i dag for at han burde gå av som statsråd:

– Denne saka er så alvorleg at etter vår oppfatning er det ingen veg utanom. Ola Borten Moe må ut av regjering, seier nestleiar i Framstegspartiet Hans Andreas Limi til NRK.

– Korleis skal folk ha tillit til ham etter så mange små og store ting han ikkje har vore ryddig om og tatt ansvar for?, skriv nestleiar i Miljøpartiet dei Grøne Ingrid Liland på Twitter.

Også KrF-nestleiar Dag-Inge Ulstein meiner saka er for alvorleg til at Borten Moe kan bli sittande.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Ola Borten Moe (Sp) kjem ut på slottsplassen etter regjeringsskifte i 2021. Foto: Heiko Junge / NTB

– At ein regjeringsmedlem spekulerer i våpenaksjar midt i ein krig, er så drygt som det kan bli, seier første nestleiar i KrF og tidlegare utviklingsminister Dag-Inge Ulstein til Nettavisen.