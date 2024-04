Under en pressekonferanse fredag formiddag, annonserte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol fratrer sin stilling.

– Jeg har kommet til at Ingvild bør fratre som statsråd.

Støre begrunner dette med ansvaret statsråden har for forskere og fagfolk i sektoren.

– For at helse- og omsorgsministeren skal fungere godt er tilliten fra sektoren avgjørende. Jeg er oppriktig lei meg for denne beslutningen og for der vi er.

- Ingvild bør fratre som statsråd Du trenger javascript for å se video.

Til tross for at Ingvild Kjerkol har bedyret sin uskyld gjentatte ganger, ble det torsdag kjent at masteroppgaven til helse- og omsorgsministeren underkjennes. Dette er også bakgrunnen for at Kjerkol nå må gå.

– Hun er en svært dyktig og hardtarbeidende politiker, en av de beste vi har. Hele regjeringskollegiet og jeg har satt pris på Ingvild som politiker, sa Støre.

Kjerkol fungerer som helseminister frem til hun formelt fratrer i statsråd. En ny helseminister er foreløpig ikke oppnevnt.

– Det skal ikke gå for lang tid, men vi tar en ting av gangen, sa Støre.

– Vondt å ikke bli trodd

Ingvild Kjerkol var preget da hun snakket til pressen. Hun minnet om at hun har vært tydelig på at hun ville gjøre beslutningen fra nemnda kjent, når den var klar.

– Vi har ikke hatt til hensikt å plagiere andres arbeid. Selv om det er vondt å ikke bli trodd, må vi forholde oss til at nemnda er av en annen oppfatning, sier Kjerkol.

Kjerkol sier at nemnda har annullert masteroppgaven hennes fordi «tekstlikhetene er å anse som forsettlig fusk».

Preget Kjerkol: - Lov å «skrik» litt nå Du trenger javascript for å se video.

På spørsmål fra Nettavisen om ikke Kjerkol «skammer seg litt», svarer hun nei.

– Jeg mener at når du lever et offentlig liv, må du tåle at dine feil og mangler blir gjenstand for flomlys. Det at min oppgave blir annullert, går mest utover meg og min medstudent. Jeg har ikke forsøkt å lure noen.

Kjerkol takket for godt samarbeid med kolleger, for besøk på sykehus og møter med folk over hele landet.

Hun refset også pressens behandling av medstudenten hun skrev oppgaven med:

– Dere har ikke vært snille med henne. Skam dere litt for det.

Tidligere helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og statsminister Jonas Gahr Støre under fredagens pressekonferanse. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Ikke vurdert klage

Klagenemnda ved Nord Universitets konklusjon over oppgaven, beskrives overfor NRK som klar og gjennomarbeidet.

Oppgaven er preget av langt grovere feil enn slurv. Det handler om plagiat, ifølge NRKs opplysninger.

Fredag bekreftet Kjerkol dette.

Ingvild Kjerkol har gått av som helseminister. Her får du hele saken forklart. Du trenger javascript for å se video. Ingvild Kjerkol har gått av som helseminister. Her får du hele saken forklart.

Nemnda avsluttet sin behandling av Kjerkols fuskesak på et møte onsdag. Beslutningen kom skriftlig torsdag ettermiddag.

Under pressekonferansen informerte den tidligere helseministeren at hun foreløpig ikke har vurdert om hun skal anke saken inn til Felles klagenemnd.

På spørsmål om hun skal skrive en ny oppgave, er Kjerkol noe usikker i svaret.

– Kanskje det. Det er veldig mye jobb å skrive masteroppgave. Du må ha god oversikt over tekstlikhet, så jeg tar ikke noe beslutning på det i dag.

Har nektet for juks

Ved flere tidligere anledninger har Kjerkol vært tydelig på at hun ikke har gjort noe feil, eller har kopiert tekst, i sin masteroppgaven ved Nord universitet.

– Vi har ikke kopiert, men vi har brukt samme metode og bruker da samme kildehenvisning, sa Kjerkol i et intervju med Dagsrevyen i slutten av januar.

Politisk kommentator: - Kjerkol er i kampmodus Du trenger javascript for å se video.

Få dager senere fikk statsråden spørsmål om hun følte seg som en jukser.

– Jeg føler meg ikke som det, svarte hun.

En opptelling gjort av NRK viser at masteroppgaven har mer enn 60 tilfeller av tekstlikhet.

Under kan du se intervjuet fra januar, hvor Kjerkol svarer på spørsmål om oppgaven:

- Vi har ikke kopiert. Vi har brukt samme metode. Du trenger javascript for å se video.

Kilder til NRK: Blir ikke utestengt

Etter det NRK forstår, blir ikke Kjerkol utestengt fra Nord universitet.

Tarjei Bekkedal, professor ved det juridiske fakultet ved UiO, sier til NRK at det kan være to grunner til dette:

– Den ene er at de ikke har vurdert det som så alvorlig og dermed ikke gir strengeste sanksjoner. Den andre, og mer nærliggende forklaringen, er at dette er noe som ligger noe tilbake i tid, sier Bekkedal.

Han understreker at begrunnelsen for underkjennelsen ikke er kjent. Om Kjerkol ikke blir utestengt, kan hun levere ny oppgave med en gang.

– Da blir ikke de reelle konsekvensene så store?

– Nei. Det kan hende de har tatt i betraktning noen reelle konsekvenser. Kjerkol har stått i stormen som ingen andre i denne saken. Det er ikke vanlig å legge vekt på, men vi skal ikke utelukke det heller. Det er en spesiell sak, svarer Bekkedal.