Anniken Huitfeldt blir ny USA-ambassadør

I Kongen i statsråd i dag ble det klart at Huitfeldt blir Norges ambassadør i Washington DC.

– I denne rollen har vi vektlagt politisk erfaring. Huitfeldt kjenner norsk utenrikspolitikk bedre enn de aller fleste fra både storting og regjering, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

– Hun kjenner også forsvarssektoren svært godt etter å ha ledet utenriks- og forsvarskomiteen gjennom åtte år. Hennes politiske erfaring er en stor fordel i jobben.

En fornøyd Huitfeldt mottok blomster i vandrehallen i Stortinget etter utnevnelsen. Foto: NTB

Vanligvis velges ambassadører fra diplomatenes egne rekker. Utenriksministeren understreker at det likevel ikke er unikt at en politiker blir utnevnt.

– Regjeringens rolle er å finne de som er best egnet, og noen ganger kommer de inn fra siden. Vi mener Huitfeldt i dagens situasjon er den riktige personen for jobben, sier Barth Eide.

Han begrunner valget med at USA befinner seg i en brytningstid hvor erfaring fra toppolitisk nivå er viktig i arbeidet med å ivareta Norges relasjon til landet.

– Det gir innganger man ikke nødvendigvis får som en tradisjonell diplomat. Vi tror at Huitfeldt vil være godt i stand til å ivareta de mange relasjonene vi har i USA.

En nestleder skal også jobbe sammen med Huitfeldt i Washington. Hvem dette blir er ikke avgjort.

– Men vi vil ikke utnevnte to politikere til samme stasjon, forsikrer Barth Eide.

Dagens ambassadør til USA, Anniken Krutnes, skal etter planen gå av i august.

Etter Grunnloven man ikke være stortingsrepresentant samtidig som man jobber i Utenriksdepartementet. Huitfeldt vil dermed fratre rollen som stortingsrepresentant.

Gikk av etter aksjesak

I høst ble Huitfeldt vraket som utenriksminister. En del av begrunnelsen var oppstyret rundt ektemannen Ola Flems 100 aksjekjøp i norske selskaper mens Huitfeldt var i stillingen.

Jonas Gahr Støre sa den gang at Huitfeldt ønsket å fortsette som statsråd, men at hun måtte gå av for å skape tillit etter aksjesaken. Espen Barth Eide tok over roret som utenriksminister.

Anette Trettebergstuen avbildet i vandrehallen i Stortinget etter Huitfeldts utnevnelse. Foto: NTB

Så senket roen seg, og tidligere i år ble det klart at statsministeren ønsket Huitfeldt i toppjobben i utenrikstjenesten.

– Ap-staten er tilbake

– På kun få måneder går Anniken Huitfeldt fra en tillitskrise til et toppverv i en av de mest prestisjetunge jobbene i norsk utenrikstjeneste, sier Sylvi Listhaug (Frp).

Frp-lederen har vært kritisk til utnevnelsen siden det ble kjent i januar. Hun mener regjeringens utnevnelse av Huitfeldt som ny ambassadør i USA kan bidra til å svekke tilliten til norske politikere.

– Det er tydelig at Ap-staten er tilbake, der partibakgrunn er viktigere enn kvalifikasjonene, sier Listhaug.

Sylvi Listhaug (Frp) sier at selv om Huitfeldt er dyktig, så er hun ikke den beste kandidaten. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Hun mener Støre bør ta lærdom fra habilitetsrundene i Stortinget. Her var Huitfeldt en av de som fikk kritikk av kontrollkomiteen, i likhet med Erna Solberg (H) og Tonje Brenna (Ap).

– Dette sender ut svært uheldige signaler som kan bidra til å svekke tilliten til norske politikere, sier Listhaug.

Høyre-leder Erna Solberg sier på sin side at det er opp til regjeringen å utnevne de ambassadørene de mener er best egnet.

– Jeg vil ønske Anniken Huitfeldt lykke til i en ny rolle.

Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti er ikke enige i mye. Men her møttes de to partiene.

– Vi trenger ikke nok et eksempel på en ukultur der viktige posisjoner blir delt ut til maktpersoner i partiet, skriver Ingrid Fiskaa i en e-post til NRK.

Også akademikere i UD har sagt at det er problematisk dersom den lovregulerte tilsettingsprosessen blir satt til side.

Espen Barth Eide står imidlertid trygt ved avgjørelsen. Han mener ikke Huitfeldts bakgrunn og aksjesak gjør henne mindre egnet til jobben.

– Jeg har gjort den vurdering om hva som er utenrikspolitisk riktig, sier han til NRK.

På kritikken fra Listhaug, svarer utenriksministeren at Solberg-regjeringen, som samarbeidet med Frp, selv utnevnte tidligere statssekretær Morten Høglund til en ambassadørrolle i 2017.

– Jeg opplevde at han gikk veldig godt inn i rollen som ambassadør den gang. Jeg tror det samme vil skje nå.