Økokrim henlegger etterforskningen mot Anette Trettebergstuen

Etterforskninga mot tidligere kulturminister Anette Trettebergstuen er henlagt, bekrefter Økokrim i en pressemelding.

– Retts- og påtalepraksis tilsier at terskelen for å kunne straffes for tjenestefeil i form av om rene habilitetsbrudd er høy. Vi har på grunnlag av dette og sakens omstendigheter konkludert med at Trettebergstuen ikke har begått straffbare forhold, sier påtaleansvarlig og ass. Økokrim-sjef Inge Svae-Grotli.

– Saken kunne ikke fått noe annet utfall, men Økokrim burde innsett dette på et langt tidligere tidspunkt, sier advokat John Christian Elden i en pressemelding.

I februar ble det kjent at hun hadde vært etterforsket for brudd på habilitetsreglene da hun var statsråd.

Hun trakk seg som kultur- og likestillingsminister i juni i fjor, blant annet etter at venner av henne var utnevnt til betalte styreverv.