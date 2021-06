Blant annet går et flertall inn for at mindre alvorlige narkotikalovbrudd, som bruk og besittelse av brukerdoser, heretter skal slettes fra rullebladet etter tre år – såfremt det ikke er registrert andre straffbare forhold i perioden.

I tillegg vil Stortinget innføre en såkalt «barmhjertig samaritan»-regel, nemlig at den som tilkaller hjelp i en akutt krisesituasjon, som overdose, ikke selv skal risikere å bli straffeforfulgt for bruk og besittelse av mindre mengder narkotika.

– Veldig trist

Likevel har det lenge vært klar at det ikke er en større dreining i ruspolitikken som vedtas i dag.

Regjeringen går blant annet på et nederlag når det gjelder dens forslag til rusreform, der avkriminalisering av bruk og besittelse av mindre mengder narkotika var ett av hovedgrepene.

SV, Rødt og MDG vendte tommel opp, men både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet sa nei, og torsdag blir nederlaget altså en realitet.

– Dessverre blir ikke rusreformen vedtatt i dag, og det synes jeg er veldig trist. Regjeringen foreslo at vi skulle gå vekk fra å straffe bruk og besittelse av ulovlige rusmidler til eget bruk, fordi vi ser at straffen rammer hardt og bidrar til at de ikke får hjelp. Dessverre var ikke det politiske Norge modne for denne reformen ennå, sier Høie.

Arild Knutsen (t.v.) og leder Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Kenneth Arctander Johansen sammen med helse- og omsorgsminister Bent Høie og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby under presentasjonen av regjeringens forslag til rusreform tidligere i år. Foto: Heiko Junge / NTB

– Enorm skuffelse

Arild Knudsen, Leder av Foreningen for human narkotikapolitikk, sier det er «helt utrolig» at regjeringens opprinnelige forslag til avkriminalisering ikke blir vedtatt.

– Vi har så omfattende dokumentasjon på at straff skader. Det fører til stigmatisering og utenforskap. Det har vært flertall i hele denne stortingsperioden for å overføre ansvaret fra justis- til helsesektoren. At man ikke klarer å få til avkriminalisering nå, er en enorm skuffelse, sier Knudsen til NRK.

Forholdsmessige reaksjoner

Avisa Vårt Land skrev før helgen at det også kan bli flertall for å fjerne fengsel som straffereaksjon for mindre narkolovbrudd og bringe loven i tråd med dagens praksis, som er å gi bøter.

Arild Knudsen, Leder av Foreningen for human narkotikapolitikk. Foto: Ali Iqbal Tahir / NRK

Stortinget ber også regjeringen sørge for at samfunnets reaksjoner i forbindelse med rusbruk er «forholdsmessige og kan knyttes til selve bruken».

Dette gjelder særlig praksisen med å frata rusbrukere førerkortet, også når det ikke er noen sammenheng mellom rusbruk og bilkjøring.

Men heller ikke Sp vil få flertall for sitt forslag om at tunge rusavhengige ikke skal straffeforfølges. Dette er blitt behandlet av helse- og omsorgskomiteen sammen med regjeringens reformforslag, men i innstillingen heter det at Sp-forslaget «vedlegges protokollen».

Også Ap har programfestet en delvis avkriminalisering for tunge rusbrukere.