Solberg lover ingen ekstra seire til KrF i regjeringsforhandlingene

Onsdag ettermiddag starter regjeringsforhandlingene mellom KrF og de tre regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre, på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland i Oppland.

Under årets første Politisk Kvarter på NRK sier Erna Solberg at det er viktig å ikke se på forhandlingene som et nullsumspill.

Hun sier at hun heller vil fokusere på å finne gode fellesløsninger mellom de fire partiene.

– Jeg må ta særlig hensyn til at vi faktisk kommer i mål med et resultat som gjør Norge bedre i årene som kommer.

– Men siden Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har et splittet parti i ryggen, vil du gi KrF flere seire?

– KrF skal få sette sitt preg på sine politiske saker gjennom forhandlingene. Men det vil ikke bli tatt noen særlige hensyn til noen, for det er fire partier som til slutt skal komme til enighet og få vedtatt dette.

Fortsatt villig til å diskutere abortloven

Spørsmålet om mulige endringer i abortloven ble heftig debattert i forbindelse med KrFs veivalg i høst.

Det var også et av spørsmålene som påvirket valget til partiets delegater under det ekstraordinære landsmøtet i november. Da stemte de over enten å gå i forhandlinger med den sittende regjeringen, eller et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Et knapt flertall ga seier til et borgerlig regjeringssamarbeid.

Onsdag sier Solberg at Høyre fortsatt er åpne for å diskutere mulige endringer i abortloven i de kommende regjeringsforhandlingene, men at partiet har to betingelser.

– Det er at kvinners stilling og retten til å bestemme, skal tas vare på uansett hvilke endringer vi gjør.

– Du har blant annet snakket om foster med Downs syndrom i lovteksten. Mener du at det skal kunne stå som et selvstendig abortgrunnlag?

– Det jeg har sagt er at egenskaper knyttet til det enkelte fosteret, som at det for eksempel har et ekstra kromosom, i utgangspunktet kan oppleves som diskriminerende hvis dette er et grunnlag for abort.

– Hvis du skal forhindre at dette oppleves som diskriminerende, må du vel fjerne det som et mulig grunnlag for å ta abort?

– Dere kan glede dere til resultatet etter forhandlingene når det kommer, sier Solberg, som legger til at de har som mål å bli ferdige i løpet av et par uker.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier at partiet vil stå fast på kravet om endringer i abortloven, i forhandlingene som begynner onstad. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Forberedt på tøffe forhandlinger

Forhandlingsleder Kjell Ingolf Ropstad for KrF sier at partiet står på kravet om endringer i abortloven i forhandlingene.

Samtidig understreker han at det er helheten som vil være avgjørende for om KrF velger å gå inn i et regjeringssamarbeid.

– Det vil være vel så viktig å få til positive endringer for de menneskene som blir født, med rettigheter som gjør overgangen og starten på livet bedre, og tilrettelagte arbeidsplasser for å gi folk en mer meningsfylt hverdag.

– Du skal møte et Frp som vil ha strengere innvandring, mer skattelette og mindre bompenger. Har du noe å gi?

– Vi er fire partier som skal forhandle, og jeg erkjenner at de må få sine seire på samme måte som KrF for at det skal bli en bærekraftig regjering.

Ropstad legger til at han er forberedt på å gå inn i tøffe forhandlinger for å få gjennomslag.

– Men jeg kommer ikke til å gå i regjering for enhver pris. Hvis vi ikke får et resultat som landsstyret kan godkjenne, er det ikke verdt det.