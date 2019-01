KrF står på kravet om endringer i abortloven

I morgen ettermiddag setter de tre regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti seg ned rundt forhandlingsbordet hos Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland i Oppland.

Målet er å bli tilstrekkelig enige til at man klarer å stable en borgerlig flertallsregjering på beina.

Mål om abortendringer

Kristelig Folkepartis forhandlingsleder Kjell Ingolf Ropstad sier han kjenner på ansvaret og medgir at det vil være et nederlag dersom man ikke klarer å bli enige.

– Ja, det vil jo være det. Partiet har diskutert dette lenge og bestemt at vi skal prøve dette. Samtidig kan vi ikke gå i regjering for enhver pris. Det har heller ikke partiet råd til. Vi må gjøre det som er godt for landet og som kan være bra for KrF på lengre sikt, sier Ropstad til NRK.

Frp og KrF står langt fra hverandre i spørsmålene om skatter og avgifter og innvandring. Ropstad har likevel tro på at man skal klare å finne løsninger.

– Vi har jo funnet gode enigheter før. Samarbeidsavtalen hadde en ganske restriktiv innvandringspolitikk. For å lykkes blir det viktig å finne balansepunkter på de vanskelige områdene også.

Spørsmålet om endringer i abortloven kom opp midt under KrFs veivalg i fjor høst. Ropstad sier at det er viktig for ham og partiet og nå fram med krav om lovendringer i regjeringsforhandlingene.

– Der har vi et mål og kommer til å bruke tid i forhandlinger, men det handler også om å få på plass endringer for å hjelpe de familiene som får barn med alvorlig sykdom eller spesielle utfordringer. Det er en helhet som er viktig for KrF, sier Ropstad, som understreker at de ikke kommer til forhandlingsbordet med et ultimatum.

Fortsatt sår

Fremskrittspartiets leder Siv Jensen sier hun har brukt jula til å lade batteriene og ser fram til morsomme, men krevende forhandlinger.

– Jeg er ikke sikker på at det kommer til å bli enkelt denne gangen. Det er mange viktige spørsmål som skal opp. For Fremskrittspartiet vil det være avgjørende at vi fortsetter å stramme inn innvandringspolitikken, at skatter og avgifter fortsetter å gå ned og at vi også får noen betydelige gjennomslag på samferdsel og bompenger, sier Jensen til NRK.

Hun sier sonderingene med Kristelig Folkeparti før jul var konstruktive og at klimaet mellom de to kamphanene har blitt betydelig bedre.

– Men det er fortsatt noen sår etter den krevende høsten hvor KrFs fremste ledelse klappa til Fremskrittspartiet nesten daglig, sier Jensen.

– Jeg tror alle som har fulgt norsk politikk har sett at Frp også har kommet med beskyldninger mot KrF i flere år. Men dette handler om at man skal prøve å bygge noe nytt sammen. Man må finne de stedene man har felles politikk og løfte de sakene i størst mulig grad. Hvis ikke vi lykkes med det, tror jeg heller ikke vi lykkes med å lage en ny regjering, sier Ropstad.

I abortspørsmålet sier Jensen at hun ikke har rikket seg i synet siden sist.

– Fremskrittspartiet har vært klare i hele høst på at kvinners rett til selvbestemt abort skal ligge fast. Utover det tror jeg vi skal ta resten i forhandlinger, sier Jensen.