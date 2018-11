Sentralstyremedlem: – Ropstad er ikke samlende nok til å lede KrF

– Jeg vil ikke nevne noen navn i dag, men valgkomiteen får en vanskelig jobb. Vi trenger en samlende leder, og Ropstad er ikke et klokt valg med tanke på hva partiet trenger nå, sier Bjørkhaug.

Hun støttet helhjertet opp om Knut Arild Hareides råd om å søke regjeringsmakt med Ap og Sp. På motsatt side var 2. nestleder Kjell Ingolf Ropstad frontfiguren for dem som ville inn i dagens regjering.

BLÅ: Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad kjempet begge for at KrF skulle inn i dagens regjering. Nå leder de regjeringsforhandlingene. Dersom de lykkes, går Hareide av som leder. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Som kjent vant «blå side» en knapp seier på KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november. Før avstemmingen varslet Hareide at han kom til å gå av som partileder dersom han ikke fikk viljen sin. Kort tid etter Hareides tale pekte Ropstads meningsfeller på nettopp ham som en naturlig arvtaker.

Men Bjørkhaug mener Ropstad ikke har det som skal til for å lede et splittet parti. Ifølge Bjørkhaug er heller ikke 1. nestleder Olaug Bollestad samlende nok for oppgaven.

– Kjell Ingolf er veldig dyktig. Han har stått på for mange saker som er viktige for partiet, som kampen mot menneskehandel og slaveri. Men når partiet er så delt som vi er nå, så har vi behov for en samlende leder. Han sto så tydelig på én side, og det er krevende slik situasjonen er nå, sier hun.

Verken Ropstad eller Bollestad ønsker å kommentere uttalelsene fra Bjørkhaug.

Blå side vil ha Ropstad

Hareide er fortsatt partileder. Han blir sittende til KrFs partidemokrati godkjenner en eventuell regjeringsplattform med Høyre, Frp og Venstre.

Dersom det skjer, er vanlig prosedyre at Olaug Bollestad som 1. nestleder rykker opp og blir konstituert som leder fram til det ordinære landsmøtet i april.

Men partiet kan også bestemme at noen andre skal steppe inn som leder. Kommunikasjonssjef i KrF, Mona Høvset, sier at sentralstyret i så fall må be valgkomiteen om å innstille en ny leder, som velges av landsstyret.

– IKKE AKTUELL: Hans Olav Syversen sa til NRK mandag at han ikke er kandidat til ledervervet i KrF. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I en NRK-undersøkelse peker nesten annenhver KrF-er på nettopp Ropstad som den som bør ta over partiet etter Hareide (se faktaboks).

Undersøkelse blant tillitsvalgte i KrF Ekspandér faktaboks NRK har sendt en SMS-undersøkelse til 1617 KrF-ere på fylkes- og lokallagsnivå. 61 prosent av dem har svart på undersøkelsen.

De har fått spørsmål om hvem de mener er best egnet til å ta over etter Hareide, av Kjell Ingolf Ropstad, Hans Olav Syversen og Olaug Bollestad. De har i tillegg fått muligheten til å føre opp andre kandidater.

NRK har tidligere spurt de samme 1617 KrF-erne om hvilken side de mente partiet burde velge å samarbeide med. 54 prosent av dem har deltatt i begge undersøkelsene. Det er ikke sikkert at deres meninger er representative for alle KrF-ere.

Av de 314 som ønsket Ap-samarbeid, svarer omtrent like mange at de ønsker Syversen som Ropstad som ny leder. På blå side svarer hele 70,5 prosent at Ropstad er best egnet.

Kilde: NRK

Men Bjørkhaug er langt fra den eneste på «rød side» som verken har Ropstad eller Bollestad som sitt førstevalg.

Blant dem som har svart på undersøkelsen, og som helst ønsket Ap-samarbeid, er tidligere parlamentariske leder Hans Olav Syversen like aktuell til ledervervet.

Selv om også Syversen var tilhenger av regjeringssamarbeid med Høyre, Frp og Venstre, påpeker mange KrF-ere NRK har snakket med at han ikke hadde en like fremtredende rolle i debatten som Ropstad.

Omstridt abortutspill

Mange på «rød side» reagerte kraftig på måten Ropstad brukte abortspørsmålet på i striden om veivalget.

15 dager før skjebnevalget gikk Ropstad ut i VG og spurte om Erna Solberg (H) eller Jonas Gahr Støre (Ap) var villige til å fjerne paragraf 2c i abortloven og forby tvillingabort. Han varslet også at endringer i abortloven ville bli ett av KrFs viktigste krav.

Timer senere kom svaret fra Solberg. Til begeistring fra høyrefløyen i KrF sa hun til VG at Høyre ville være villige til å forhandle om endringer i abortloven dersom KrF ville inn i hennes regjering.

Noen dager senere kunne NRK fortelle at KrF-nestlederen hadde dialog med Høyre før han utfordret statsministeren om abort.

I dag kan du være med å gi en stemme for å gjøre endringer i abortloven. Du kommer til å tenke tilbake på den 27.oktober: «Jeg var med på å gjøre endringer i det lovverket – for å skape et samfunn med plass til absolutt alle». Kjell Ingolf Ropstad / Tale til Hordaland KrF, 27.10.18

I en rekke årsmøter i fylkeslagene, og på selve landsmøtet, argumenterte Ropstad med at KrF burde gå mot høyre fordi det ga dem en «historisk mulighet til å endre abortloven».

– Jeg er provosert over at dette kom før vi hadde valgt retning. Ernas utspill ble tolket som en historisk mulighet til å endre abortloven, men hun hadde ikke forankret det i resten av regjeringen, sier Bjørkhaug.

– Må overprestere i forhandlingene

Sentralstyremedlem Hilde Ekeberg mener Ropstad vil få en tøff oppgave med å innfri forventningene han selv har skapt. På spørsmål om hun tror han kan være en samlende leder, svarer hun:

SKUFFET: Hilde Ekeberg mente partiet burde fulgt Hareides råd om å søke regjeringssamarbeid med Ap og Sp. Foto: Elias Engvik

– Den eneste måten han kan lykkes på, er om han får til et forhandlingsresultat som overgår forventningene. Han må overprestere. Jeg tror det blir utfordrende, særlig når vi ser at Frp ikke er villig til å strekke seg langt for å få KrF inn i regjering.

Ekeberg er bekymret for om KrF kan overleve som landsdekkende parti. Oversikten over inn- og utmeldinger etter landsmøtet viser at mens partiet vokser i sør og i vest, så mister de medlemmer nesten alle andre steder. Hun mener den som tar over partiet vil få en svært krevende jobb med å bygge organisasjonen fram mot lokalvalget.

– Og det skal skje samtidig som Ropstad skal inn i regjering for første gang og lede partiet. Det er voldsomme krav som hvem som helst ville slitt med å innfri.

Fylkesleder: – Tillit til Ropstad

I likhet med Egeberg og Bjørkhaug ville fylkesleder i Oslo, Espen Andreas Hasle, at KrF skulle gå i regjering med Ap og Sp. Men Hasle understreker at han har full tillit til Ropstad, selv om de sto på ulike sider i kampen om veivalget.

LEI TODELING: Espen Andreas Hasle mener KrF må slutte å dele hverandre inn i rød og blå leir dersom de skal lykkes med å samle partiet. Her stemte han på årsmøtet til Oslo KrF. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Ropstad er en dyktig politiker som brenner for at folk i Norge og i verden skal få det bedre. Vi kan ikke holde på med denne todelingen i all evighet, sier han og sikter til at KrF nå deles inn i en rød og en blå side.

– En organisasjon er aldri sterkere enn kollektivet. Om vi bestemmer oss for å ødelegge for hverandre, så får vi sikkert til det. Men om vi bestemmer oss for å jobbe sammen for et varmere samfunn, så lykkes vi med det også. Det mener jeg vi skal gjøre, uavhengig av hvem vi velger som leder.