Onsdag møttes partene på ny i Stockholm. På vei inn i møtet var lederne for pilotforeningene tydelige på at det nå er opp til SAS.

Selv om det ikke ble noen løsning i går, ble det signalisert at det hadde vært en god dialog.

Forhandlingen fortsetter torsdag i Stockholm fra klokken 9.

Det er viktig for partene å finne en løsning. Hittil har streiken forårsaket over 2550 innstilte fly, opplyser SAS i en pressemelding torsdag.

Dette har påvirket over 270.000 passasjerer.

Streiken koster selskapet 100–130 millioner svenske kroner per dag. Det utgjør til sammen 1-1,3 milliarder svenske kroner hittil.

Dette er kravene i SAS-konflikten Du trenger javascript for å se video.

Ingen deadline

Riksmekler Mats Ruland sier de gjør det de kan for å komme i mål.

– Det er ekstremt viktig å finne en løsning. Det er et selskap som er i en veldig krevende økonomisk situasjon, det er en ansattgruppe som har vært ute i en konflikt lenge og det er veldig mange som er permitterte. Ikke minst er det veldig mange titusener som er berørt av dette.

Han mener forhandlingsklimaet både før streiken og etterpå har vært godt. Men det betyr ikke at dette ikke er vanskelig.

– Vi har ingen garanti for at vi skal klare å finne løsninger i dag, men jeg er optimist. Det vil dagen forhåpentligvis vise, seir Ruland.

Samtidig er det ingen frist i dag.

– Så lenge partene har noe å snakke om og mener det er fornuftig, kan vi bli sittende.

Partene møtes til en ny dag med forhandlinger i Stockholm torsdag. Foto: Annika Byrde / NTB

– Jobber for å finne en løsning

– En forhandlingsleder må alltid være optimist, sier forhandlingsleder i SAS Marianne Hærnes på vei inn i møtet torsdag morgen.

– Jeg forventer at vi fortsetter med den samme konstruktiviteten som vi hadde i går. Og vi jobber for å finne en løsning.

Tidligere torsdag avluttet de danske flyteknikerne sin sympatistreik. Hærnes sier det er positivt at den nå er ferdig.

– Når vi har vært i konflikt nå så står alle flyene parkert. For at et fly skal komme opp i luften igjen så må mekanikerne gjøre at de er «fit to fly». Da vil det selvfølgelig hjelpe at når vi blir enige med pilotene, så vil flyene raskere kunne være i luften.

Marianne Hernæs utenfor Næringslivets hus onsdag Du trenger javascript for å se video.

2550 innstilte flygninger

Streiken ble satt i gang mandag 4. juli da partene brøt forhandlingene.

I en uke sto det «bom fast», men mandag denne uken tok SAS initiativ til nye forhandlinger. Det takket pilotene ja til.

Konflikten har allerede fått store konsekvenser. Hittil har 2550 flygninger blitt kansellert – 1677 av disse til og fra Norge.

Torsdag formiddag er dagens tall over SAS-innstillinger til og fra Norge 171. Det viser tall fra Avinors hjemmesider, skriver NTB.

Fredag er det allerede varslet 50 innstillinger.