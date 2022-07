SAS søker konkursvern i USA

SAS og enkelte av deira dotterselskap har tysdag søkt om konkursvern i USA. Flyselskapet innleier ein rettsprosess gjennom ein såkalla Chapter 11-oppmoding, ifølge ei børsmelding.

Det blir i så fall ein juridisk prosess for finansiell restrukturering under tilsyn av ein amerikansk føderal domstol. Søknaden er levert til ein domstol i New York.

Selskapet skriv at dette er deira neste steg i redningsplanen, SAS Forward, som blei lansert i februar. Dei kjem framleis til å betene sine kundar gjennom prosessen.

Ved utløpet av siste kvartal hadde SAS ei renteberande gjeld på 40,5 milliardar kroner.

Chapter 11 er den amerikanske gjeldsforhandlingsløysinga. Konkursvernet inneber eit kreditorar ikkje kan slå selskapet konkurs.

Streiken kostar

Nyheita om konkursvernet kjem dagen etter at 900 SAS-pilotar gjekk ut i streik.

Analytikarar har kome fram til at ein streik kostar flyselskapet mellom 80 og 100 millionar kroner dagleg. Konsernsjefen uttrykte også si bekymring og skuffelse etter det blei klart at partane ikkje hadde kome til einigheit.

– Korleis i all verda skal ein streik i høgsesongen, mens vi leiter etter investorar, hjelpe oss? spurte Anko van der Werff.

I ei pressemelding skriv SAS at streiken har ein negativ effekt på selskapets likviditet og finansielle posisjon.

– Og dersom den blir forlenga kan effekten bli vesentleg, skriv selskapet.

Vidare skriv dei at dei er i diskusjonar med ei rekke potensielle långivarar for å sikre finansiering tilsvarande 7 milliardar svenske kroner. Dette skal støtte drifta gjennom rettsprosessen.