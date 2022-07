SAS: – Vil ta et par dager å være i full drift igjen

– Vi vil starte opp umiddelbart med flyvninger, og det vil være fullt fokus på å få det til så raskt som mulig. Det vil skje mye det første døgnet, skriver Tonje Sund til NRK.

Hun er pressesjef i SAS Norge.

– Da fly og mannskap vil befinne seg på litt ulike steder, så vil det ta et par dager å være i full drift igjen, fortsetter Sund.

Etter brudd i forhandlingene sist uke, møttes SAS og pilotene igjen i Stockholm onsdag i et nytt forsøk på å finne en løsning. Dersom partene blir enige kan streiken avsluttes umiddelbart.

Ved en eventuell løsning, forklarer SAS at de i dialog med blant annet charteraktørene vil kartlegge hvor behovet er størst og hva som er praktisk mulig i første fase.

Pressesjef i SAS Norge, Tonje Sund, sier det vil ta et par dager før selskapet er i full drift igjen. Foto: Vilde Helljesen

– Det er en stor logistikkoppgave som skal gjennomføres på kort tid, men vi vil komme i gang så fort som mulig, skriver Sund.

Hun understreker at selskapet må komme tilbake med ytterligere detaljer rundt oppstart.

Norsk Flygerforbund tror det vil ta lenger tid

Forbundsleder i Norsk Flygerforbund, Aleksander Wasland, er derimot ikke like tidsoptimistisk.

– Etter at streiken eventuelt blir ferdig, så vil det ta et sted mellom to til fem dager, litt avhengig av hvilken destinasjon som skal betjenes, sier han til NRK.

Norsk Flygerforbund organiserer rundt 260 av de streikende SAS-pilotene og «en hel del» av de oppsagte, ifølge Wasland.

Forbundsleder i Norsk Flygerforbund, Aleksander Wasland, anslår at det vil ta to til fem dager for SAS å komme i normal drift igjen. Foto: Hans Ivar Moss Kolseth / NRK

Forbundslederen påpeker at noen ruter kan være i drift raskere enn andre. Han forklarer at mange fly nå er parkert på basene i Oslo, København og i Stockholm.

– Og her finnes det også mannskap. Så rutene fra disse plassene vil bli operative ganske raskt når streiken eventuelt får en avslutning, sier Wasland.

Ifølge forbundslederen er pilotene «veldig klare» for å komme tilbake på jobb.

– Men da må altså de sentrale punktene i konflikten løses. Og det betyr en respekt for arbeidslivet, for inngåtte avtaler og for den skandinaviske modellen, understreker han.

Flyanalytiker anslår tre dager

Flyanalytiker og førsteamanuensis ved BI, Espen Andersen, har en lignende spådom:

– Til SAS er helt i rute igjen, på alle ruter, så vil jeg tippe at det tar omtrent tre dager, sier han til NRK.

– Men for de fleste rutene så vil de være i gang ganske fort, sier han.

Flyanalytiker Espen Andersen tror det vil ta omtrent tre dager før alle SAS-fly er i rute igjen, dersom streiken avsluttes. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Andersen anslår at det er de lengste rutene som vil være på plass sist. Han trekker frem destinasjoner som Thailand, Japan og USA som eksempler.

– Dette fordi flyvemaskinene mest sannsynlig er i Skandinavia. De må da ut, også er man ikke i normal gange igjen før også returflyvningene fungerer, sier han.

Andersen understreker at begge parter trolig vil gjøre alt de kan for å få flyene i lufta så raskt som mulig.

– Det er absolutt ingen av partene i konflikten som har noen interesse av å drøye det her. Så de kommer til å starte så fort de bare kan, sier han.

Pengene renner ut av SAS-kassa

SAS har selv anslått at selskapet taper 10–13 millioner dollar per dag på pilotstreiken. Det tilsvarer mellom 100 og 130 millioner norske kroner daglig.

– For selskapets vedkommende så taper de jo penger for hvert fly som ikke går, så de vil i gang så fort som mulig, sier Andersen.

– Men både for pilotene, som jo ikke er betalt når de er i streik, og for kabinansatte som er i permisjon, så er det også om å gjøre å komme i gang så fort som mulig, sier han.