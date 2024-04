Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks SAS har brukt bilder fra Lofoten for å markedsføre Bodø på sin hjemmeside og i e-poster til kunder.

Reiselivsorganisasjonen Visit Bodø er kritisk til dette og mener det er viktig med ansvarlig markedsføring som gir et autentisk bilde av destinasjonene.

Turistforsker Tor Geir Kvinen mener det er uprofesjonelt av SAS å bruke feil bilder, og at kundene kan føle seg lurt.

Pressesjef i SAS i Norge, Tonje Sund, sier at noen av bildene i bildearkivet de bruker til annonsering, ikke har vært kategorisert presist, og at dette nå blir gjennomgått og endret. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Nordland er et langstrakt fylke med mange kystperler som blir besøkt flittig, spesielt på sommerhalvåret.

Lofoten er det som mange anser som kronjuvelen, med sine fjorder, fjell og mange rorbuer.

Bodø ligger ikke i Lofoten. Det inntrykket kan man derimot sitte igjen med om man skal tro hjemmesidene til SAS.

Her blir nemlig Ballstad, Henningsvær og Reine vist fram når det er snakk om reisemålet. Både på e-post sendt til kunder og inne på SAS sin egen nettside.

Det syns reiselivsorganisasjonen Visit Bodø veldig lite om.

– Bildene er oppsiktsvekkende. Det er skuffende å se at SAS rett og slett avbilder feil destinasjon i sin markedsføring av Bodø, sier Julie Abelsen, markedssjef i Visit Bodø.

Bildet her er av Reine i Moskenes kommune i Loften, og ikke "kustparadiset Bodø". Her sier SAS at det koster 699 kroner å fly en vei til Bodø. Da skulle man tro at bilde ved siden av er fra Bodø. Men det stemmer ikke. Dette er fra Henningsvær i Lofoten. Bilde på hjemmesida til SAS viser Ballstad i Vestvågøy kommune i Lofoten, ikke Bodø.

– Viktig med ansvarlig markedsføring

De mange bildene av Lofoten er riktignok fine, og Bodø er et godt utgangspunkt til å dra videre på en koselig lofotferie.

Visit Bodø skulle likevel ønske SAS hadde Bodø i tankene, når det faktisk er fylkeshovedstaden som er det aktuelle reisemålet.

Julie Abelsen, markedssjef i Visit Bodø. Foto: Visit Bodø

– For oss er det viktig med ansvarlig markedsføring, og at bildene som brukes for å promotere destinasjonen vår er autentiske og gir potensielle reisene et riktig bilde av hva det vil si å reise hit.

Abelsen sier at SAS har et ekstra ansvar for å fremstille destinasjonene riktig.

– Som landets største flyselskap har SAS stor påvirkningskraft i hvordan de ulike destinasjonene i landet fremstilles.

– Uproft

Videre sier hun at Bodø har en unik karakter og en mengde attraksjoner som fortjener å bli fremhevet på egne premisser.

Nå håper de at SAS er sitt ansvar bevisst, og legger til riktige bilder av destinasjonen som de faktisk flyr til.

– Lofoten er fantastisk vakkert, men Bodø skal ikke være det samme. Vi ønsker heller å supplere hverandre for å gi de tilreisende enda bedre opplevelser når de kommer til Nord-Norge.

Men det er ikke bare Bodø som har fått bilde av Lofoten. Det har også destinasjonen Harstad-Narvik.

På denne skjermdumpen fra SAS.no bruker SAS bilder fra Lofoten på destinasjonene Bodø og Harstad-Narvik. Foto: Skjermdump fra SAS.no

Førsteamanuensis Universitetet i Agder og turistforsker Tor Geir Kvinen mener SAS burde brukt bilde av Bodø, Harstad og Narvik, og ikke Lofoten.

– Det er uproft av en så stor profesjonell aktør å gjøre dette.

Han syns dette er synd, fordi man har muligheten for å finne fine bilder fra disse stedene også.

– Lofoten er en kjent merkevare med mye flott, men det har de andre plassene her også.

Turistforskeren mener bildebruken er problematisk. Kundene kan føle seg lurt når de kjøper en billett til Bodø, men når de kommer fram så ser ikke stedet ut som på bildene til SAS.

– Man vil jo ikke komme til det stedet som er fotografert, sier Kvinen.

– Ikke vært presist

Uten at turistforskeren har noen eksempler, mener han at dette har skjedd før med andre aktører. Men spesielt innenfor reiseliv er det viktig at bildene viser de ekte stedene.

– Man kan godt lage kopi i mange andre type bransjer, men reiseliv og den naturen vi har skal være ekte og komme fra det ekte stedet, sier Kvinen.

Pressesjef i SAS i Norge, Tonje Sund sier årsaken til at dette har skjedd er at noen av bildene i bildearkivet de bruker til annonsering, ikke har vært katalogisert presist.

– Dette blir gjennomgått og endret nå, for å sikre at reklamene holder det høye nivået de skal ha, skriver hun i en e-post til NRK.

For ordens skyld er ikke endringene gjort enda, og de hvite strendene og idylliske bryggehusene i Lofoten er fremdeles tilegnet Bodø og Narvik.