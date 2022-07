SAS-forhandlingene er avsluttet for dagen: - God dialog

– Ingen konklusjon i kveld. Nå tar vi kveld og går på hotell, så fortsetter vi i morgen tidlig, sier leder i Norske SAS-flygeres forening, Roger Klokset, til NRK.

Partene har forhandlet i flere timer onsdag. Torsdag klokken 09.00 møtes partene igjen.

SAS, pilotene og riksmekleren har vært i timelange møter i Stockholm onsdag. Det er første gang partene har møttes siden 900 SAS-piloter gikk ut i streik mandag forrige uke.

– Stemningen har for så vidt alltid vært god. Vi har en god dialog med de vi sitter i rommet med. Vi forholder oss profesjonelt og høflig til hverandre, og det har vi gjort hele veien, selv om det har vært steile fronter, sier Klokset.

Han mener det er veldig viktig at de snart kommer til enighet.

– Det er mange som har mye som henger på utfallet her, og det tar vi på største alvor. Vi har hele tiden prøvd å få til en løsning med SAS-ledelsen, og det er beklagelig at det har gått så langt som det har.

Apollo truer med å bryte samarbeid

– Hvis de vil at kundene våre skal fortsette å like dem, må det skje en endring, sier Apollos kommunikasjonssjef Sandra Miller Kinge til Dagens Industri.

Presset øker på SAS. Reisegiganten Apollo, som fortsatt har tusenvis av strandede reisende igjen i utlandet, krever at partene kommer frem til en langsiktig løsning – ellers truer de med å trekke seg fra samarbeidet.

– SAS har vært kundenes favoritt lenge, og vi håper virkelig at de kan komme med en langsiktig plan slik at vi kan fortsette vårt vellykkede samarbeid, sier Kinge til avisen.

SAS og Apollo har hatt et tett samarbeid i mange år. Nå kan det være truet av streiken. Foto: Bjarte Johannesen

Hun mener begge parter selv må innse at dette ikke har «har vært bra for noen».

– Nå må dere finne en langsiktig, bærekraftig måte å snakke med hverandre på – innad i selskapet. Det er ekstremt viktig.

Varsler erstatningskrav mot SAS

Reisebyrået Apollo hadde 25.000 kunder i Skandinavia som i helgen var berørt av streiken i SAS.

I Danmark varsler reiseoperatøren erstatningskrav mot SAS etter utallige forsinkelser og kanselleringer på grunn av pilotstreiken i sommer, melder NTB.

Erstatningsbeløpet vil trolig være høyt, ettersom det er Apollos høysesong og streikefaste reisende trenger kost og losji, forteller salgsdirektør i Apollo Danmark, Glenn Bisgaard.

Så nylig som i mars i år inngikk Apollo i Danmark en treårig kontrakt med SAS om charterflyginger til en årlig verdi av 700 millioner danske kroner.

Omtrent 40 prosent av deres reiser i sommer er med SAS-fly.

Da SAS-pilotene ble tatt ut i streik førte det dermed til at flere av Apollos kunder ikke kommer seg hjem fra ferie, eller ikke får reist i det hele tatt.

Beatriz Rivera i Apollo Norge. Foto: Johnny Syversen / Apollo

Kommunikasjonssjef i Apollo i Norge, Beatriz Rivera sier at de ikke har tatt stilling til det økonomiske aspektet enda, men at de vil sette seg ned med SAS for å diskutere dette senere.

– Alltid optimist

Partene, SAS og pilotene, har vært langt fra en løsning siden 900 piloter gikk ut i streik for ti dager siden.

I et forsøk på å finne en løsning, vendte SAS-ledelsen og fagforeningene tilbake til forhandlingsbordet i Stockholm onsdag formiddag.

– Jeg er alltid optimist. Det må du være i denne jobben, sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland på vei inn til mandagens møter.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland før mandagens møter i Stockholm. Foto: Annika Byrde / NTB

Streiken har ført til at 1.493 flyginger til og fra Norge har blitt kansellert, og 158 av dem er i dag. Det viser tall fra nettsidene til Avinor, skriver NTB.

– Vi er løsingsorienterte som alltid, men har allerede strukket oss ekstremt langt, sa leder for Norske SAS-flygeres forening, Roger Klokset, til NRK før dagens møte.

– Løsningen ligger der om de ønsker å avslutte streiken.