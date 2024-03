Fly som skulle frakte påskeklare nordmenn fra Oslo står på bakken lørdag.

18 fly av typen Airbus A320neo er midlertidig satt på bakken.

Flyene settes på bakken fordi en komponent må inspiseres.

– Vi beklager på det sterkeste ulempene dette medfører, ikke minst at det skjer nå i påsken når mange av våre passasjerer skal på ferie, skriver pressesjef i SAS Tonje Sund i en e-post til NRK.

Sund sier at SAS jobber med å ombooke passasjerer til andre flyvninger. Berørte passasjerer vil informeres direkte på e-post eller SMS, ifølge pressesjefen.

Er du blant de påskeklare som har blitt rammet? Tips oss gjerne:

Jobber for å minimere konsekvensene

Sund sier videre at det er i henhold til regelverket at disse kontrollene utføres, og understreker at passasjerer ikke har vært utsatt for risiko.

– Sikkerhet er alltid vår førsteprioritet.

Ifølge Avinors flyradar er flyvninger fra Oslo til Malaga, Tenerife, Gran Canaria, London, Zürich, Stavanger, Tromsø og Kristiansund er kansellert.

Også i Sverige og Danmark blir fly satt på bakken.

Ifølge svenske Aftonbladet skal det skal være samme grunn til at flyene er satt på bakken i Sverige som i Norge.

Til Aftonbladet sier SAS at antallet kansellerte avganger kan komme til å øke.

– Vårt fokus nå er å jobbe så hardt vi kan for å minimere konsekvensene for våre reisende ved å gjennomføre inspeksjonen så snart som mulig og ombooke passasjerer på andre flyreiser, sier Sund.