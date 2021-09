Sanner: Vedums dieselgrep neppe mulig

NRK har fortalt hvordan Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ser for seg å kutte utslippene med 50–55 prosent i forhold til 1990-nivå, hvis han får makt etter mandagens valg.

En sentral del av Sps plan er en større satsing på norsk bioenergi og avansert biodrivstoff i transport.

Vedum vil ha lavere avgift for biodiesel som blandes inn i drivstoffet, og han vil ha mer biodrivstoff på norske tanker.

– Med våre drivstoff-grep ville avgiftene for folk gått ned, utslippene ville gått ned, og vi kunne skapt flere arbeidsplasser i Norge. Det er en vinn-vinn-situasjon, sier han til NRK.

BIODRIVSTOFF: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har lagt fram sin plan for å kutte utslipp. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

– Ikke mulig

Nå har Venstres Jon Gunnes bedt sin egen regjering se nærmere på flere av Sps forslag.

Og dommen fra finansminister Jan Tore Sanner (H), som henviser til EØS-avtalens kontrollorgan ESA, er nedslående for Vedum:

– Det synes ikke sannsynlig at ESA vil kunne godkjenne et system hvor biodrivstoff som omfattes av omsetningskravet, gis en generell avgiftsreduksjon på 50 prosent, skriver han i et brev til Stortinget.

Årsaken er at EØS-regelverket ikke tillater «dobbel virkemiddelbruk»: statsstøtte i form av avgiftsfritak til biodrivstoff, som også er underlagt et såkalt omsetningskrav.

Norge har nemlig et omsetningskrav for biodrivstoff til veitransport. Kravet betyr at de som selger drivstoff, må sørge for at 24,5 prosent av drivstoffet til veitrafikk, er biodrivstoff.

Bakteppet for Sps forslag er at regjeringen har innført veibruksavgift på alt flytende biodrivstoff, uavhengig av om det omsettes innenfor eller utenfor omsetningskravet.

Men i sitt alternative budsjett for 2021 foreslår Sp å halvere veibruksavgiften på biodrivstoff innenfor omsetningskravet, et tiltak Sanner altså mener det neppe er mulig å gjennomføre.

Frykter mer palmeolje

Samtidig ønsker Sp å fjerne veibruksavgiften fullstendig på biodrivstoff utenfor omsetningskravet. Men også dette forslaget møter hard kritikk.

– Den politikken de foreslår, er blitt prøvd før. Resultatet av avgiftsfritaket var at vi fikk store mengder palmeolje på norske tanker, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) til NRK.

– Det bidro ikke til ny industri i Norge, det ga ikke omstilling av bilparken, og det ga ikke reduserte utslipp globalt.

KRITISK: Sps forslag for biodrivstoff har vært prøvd før, med dårlig resultat, ifølge klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). Foto: Annika Byrde / NTB

Hvis tidligere regler blir innført på nytt, vil det igjen bli mulig å selge biodrivstoff basert på palmeolje avgiftsfritt, skriver Finansdepartementet. Denne fordelen vil, med 2021-satser, utgjøre 3,66 kroner per liter.

Det vil kunne stimulere bransjen til å selge mer biodrivstoff utenfor omsetningskravet, også biodrivstoff basert på palmeolje, frykter Sanner.

– Det er derfor rimelig å anta at omsetningen av biodrivstoff basert på palmeolje vil kunne øke, skriver han i et brev til Stortinget.

Rotevatn mener norske myndigheter mister kontrollen over biodrivstoffet hvis Sp får det som partiet vil.

– Da er det stor fare for at resultatet blir flere millioner liter palmeolje i Norge. Det er ikke bra for klimaet eller norske arbeidsplasser.

Sp: – Vil kutte utslipp

Senterpartiet står imidlertid hardt på at partiets forslag ikke bare vil gi lavere pumpepris, men også reduserte CO₂-utslipp.

Til varselet om at avgiftskutt for biodrivstoff omsatt innenfor omsetningskravet ikke vil få ESA-godkjenning, svarer finanspolitiker Sigbjørn Gjelsvik dette til NRK:

– Jeg mener man ikke har grunnlag for å forhåndsprosedere dette. Skulle det likevel vise seg å bli problemer med ESA, finnes det uansett flere andre måter å oppnå ønsket effekt på.

Gjelsvik mener man kan redusere veibruksavgiften forholdsmessig for hele diesel- og bensinblandingen.

UTSLIPPSKUTT: Senterpartiet står hardt på at partiets forslag ikke bare vil gi lavere pumpepris, men også reduserte CO₂-utslipp. Foto: Terje Pedersen / NTB

Stortingspolitikeren mener dessuten en eventuell økning i omsetningen av drivstoff som følge av redusert pumpepris med Sps forslag, vil være helt marginal.

– Her påpeker Venstre det som i beste fall er en flis, mens de unngår å omtale bjelken, som er en betydelig reduksjon i CO₂-utslipp som følge av vårt forslag, sier Gjelsvik.

Når det gjelder påstanden om at forslagene vil gi mer palmeolje på norske tanker, viser Gjelsvik til at Sp ønsker mer bruk av avansert biodrivstoff. Partiet har flere ganger foreslått å forby bruk av palmeolje.

Siden 2018 er det dessuten blitt omsatt drastisk mindre palmeolje, som de fleste store kjedene ikke lenger bruker, ifølge Gjelsvik. Bruken av palmeolje gikk drastisk ned etter 2018.

– Innretningen på avgiftsreduksjonen må selvsagt også ta hensyn til hensikten med tiltaket, som er å redusere klimautslippene og redusere pumpeprisen. Igjen konstruerer Venstre problemer som ikke finnes, sier Gjelsvik.