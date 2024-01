Billigere drivstoff i Sverige: – Det betyr mindre handling hjemme

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Svenske myndigheter har kuttet drivstoffprisene kraftig med over fire kroner, ifølge en svensk avis.

Nordmenn som Raymond Rynning benytter seg av muligheten til å fylle billig drivstoff i Sverige, og tror dette vil føre til mer grensehandel.

Årsaken til prisjusteringen i Sverige er noe som kalles reduksjonsplikten, mens i Norge er det varslet en økning i drivstoffpriser.

Svenske toppolitikere mener folk trenger en hjelpende hånd i en krevende tid med økende inflasjon og høye strømpriser. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Fyller du 50–60 liter her i Sverige, så blir det mye penger.

Foran pumpene på bensinstasjonen ved Nordby kjøpesenter i Sverige står Raymon Rynning. Nordmannen har en bensinpumpe i hånda og smiler bredt.

Over natta ble avgiftene på drivstoff på svensk side av grensen kuttet.

Fra første nyttårsdag senket svenskene prisen på diesel med over fire kroner, melder Expressen.

Bensin ble satt ned 1,15 kroner.

– Det er ikke tilfeldig at jeg har kommet hit. Nå har det blitt et godt argument til for å reise hit, sier Rynning.

Billigere dagligvarer har lokket nordmenn over til Sverige i en årrekke. Nå står norskregistrerte biler i kø foran pumpene.

– Jeg tror billigere drivstoff i Sverige gir økt grensehandel. Det betyr mindre handling hjemme, for da handler vi her etterpå, sier Rynning.

Slik var prisene på Nordby i Sverige onsdag formiddag. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Svensk politiker forstår nordmenn

På Nordby utenfor Strömstad var prisen per liter diesel på 17,75 kroner på onsdag. Prisen på bensin var på 17,75 kroner.

Til sammenligning kostet diesel over 23 kroner literen i Fredrikstad, en liten halvtime fra svenskegrensen.

Årsaken til prisjusteringen er noe som kalles reduksjonsplikten.

I Svinesundparken på norsk side av grensen kostet bensin og diesel onsdag formiddag over 23 kroner literen. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea tror endringen kan trekke flere nordmenn over grensen.

– Dette er gull for enkelte, men det er dumt for Norge at flere reiser over og legger igjen penger der. En annen side er også at flere kjører over og fører til økt bilbruk, sier hun.

Kom overraskende på

I Norge er det varslet en økning i drivstoffpriser – blant annet fordi den norske regjeringen vil ha mer biodrivstoff innblandet.

Marianne Bjarstad, bransjedirektør i Virke. Foto: Virke

At svenskene dumpet prisen kom som en overraskelse for den norske bransjeorganisasjonen Virke.

– Det er viktig med like avgiftssystemer i naboland for å unngå økt grensehandel og sikre konkurransedyktigheten vår, sier bransjedirektør Marianne Bjarstad.

Hun vil nå følge situasjonen tett, og se på hva konsekvensene blir for de norske medlemmene.

– Jeg er usikker på hvor stort dette problemet egentlig blir. Vi har ved noen tilfeller blitt overrasket over at svenske grep kun har preget norsk handel midlertidig. Det kan være en hype, sier Bjarstad.

Svensk politiker forstår nordmenn

Nabolandet vårt har i likhet med Norge opplevd økende inflasjon og høye strømpriser.

Klima- og miljøpolitiske talsperson for Sverigedemokraterna Martin Kinnunen mener folk trenger en hjelpende hånd i en krevende tid.

Martin Kinnunen, klima- og miljøpolitiske talsperson for Sverigedemokraterna. Foto: Sveriges Riksdag

– Sverige er et stort land og transportflyt er viktig. Vi kan ikke ha verdens dyreste diesel, sier Kinnunen.

Partiet hans har et samarbeid med regjeringen i Sverige, som er avhengig av deres støtte for å få gjennomslag.

Kinnunen erkjenner at målet ikke var lavere priser for nordmenn.

– Jeg har full forståelse for at de kommer til oss for å fylle tanken. Det var jo motsatt tidligere, da Sverige hadde høye priser og Norge hadde lavere enn oss, sier han.

– Turen blir jo gratis

– Se her, nå har jeg spart penger i dag også, sier Tore Lorang Møller fra Fredrikstad.

Som mange andre nordmenn reiser han ofte over grensen for å handle. Men nå har han fått en annen god grunn.

– Man må jo benytte anledningen. Turen blir jo gratis for meg, sier Møller mens han fyller tanken på bilen.

Tore Lorang Møller benyttet muligheten til å fylle tanken med drivstoff til svenske priser onsdag. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Han har reist drøye tre mil fra Fredrikstad for å jakte på billigere matvarer, men nå også drivstoff.

– Du slår altså to fluer i en smekk?

– Ja, det kan man si. Man må være prisbevisst her i Sverige også, så klart. Nå ser jeg at matprisene skal ned hjemme i Norge også, men tror vi på det, spør han.