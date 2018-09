Russland truer Norge med represalier etter spion-siktelse

Det russiske utenriksdepartementet opplyser at ambassadør Rune Resaland er konfrontert med en sterk protest mot at den russiske tjenestemannen Mikhail Botsjkarev (51) er pågrepet og siktet for spionasje.

Ordbruken fra russisk UD er uvanlig skarp. Russland avviser alle anklagene, og dette er noe de ikke kommer til å glemme med det første. De gjør det klart at dette vil få følger, og det er stor fare for at et allerede kjølig forhold mellom Norge og Russland vil bli enda kaldere.

– Provokasjon

Botsjkarev ble navngitt av russisk UD og russiske medier i dag, i forbindelse med den kraftige diplomatiske reaksjonen.

Russland krever en klargjøring i forbindelse med hendelsen, at det de kaller «absurde beskyldninger» trekkes tilbake og at mannen løslates.

«Det er ikke klart hvorfor hans tilstedeværelse på seminaret førte til en slik provokasjon. Det ser ut til at bølgen av spionasjehysteri i kampanjen mot Russland, som også kommer utenfra, inntar avskyelige former i Norge. Slike handlinger vil naturligvis ikke skje uten konsekvenser,» heter det.

VIDEO: Korrespondent Jan Espen Kruse sier det er uvanlig skarp ordbruk i uttalelsen fra russisk UD, og at det viser at dette er noe de ikke kommer til å glemme med det første. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Korrespondent Jan Espen Kruse sier det er uvanlig skarp ordbruk i uttalelsen fra russisk UD, og at det viser at dette er noe de ikke kommer til å glemme med det første.

Russisk UD sier de har understreket at mannen var invitert til seminaret av European Centre for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD) som representant fra Russland, og at tjenestemenn fra flere titalls land deltok.

Seminaret var for administrativt ansatte ved europeiske parlamenter, og ble holdt på Stortinget.

Ingen politikere, hverken norske eller utenlandske, deltok på seminaret. Ifølge NTB hadde seminaret 79 deltakere med administrativt ansatte i parlamenter fra totalt 34 land.

51-åringen blir presentert som IT-rådgiver ved det russiske parlamentet, og har holdt foredrag om datasikkerhet for utenlandske kolleger.

Norges ambassade i Moskva. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– En misforståelse

Russeren ble pågrepet på Gardermoen fredag kveld. Han er varetektsfengslet i to uker, siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet.

Han hadde vekket mistanke hos Stortingets ansatte da han deltok på seminaret torsdag og fredag, og er siktet etter straffelovens paragraf 121, som omfatter ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter.

Tekniske eksperter fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) bistår PST med undersøkelser på Stortinget. De sjekker blant annet om det er plantet avlyttingsutstyr.

Mannen nekter straffskyld, og har anket fengslingskjennelsen.

– Han stiller seg uforstående til siktelsen, og mener det hele skyldes en misforståelse, sier mannens forsvarer Hege Aakre.

Russlands utenriksdepartement skriver at den russiske ambassaden i Oslo bistår mannen med all mulig assistanse.

– Jeg kan bekrefte at vår ambassadør i Moskva har vært inne til en samtale i russisk utenriksdepartement. Jeg kan ikke kommentere noe av innholdet i den samtalen. Dette er en pågående politisak som PST håndterer, og ikke norsk UD, sier pressevakt Ane Lunde i Utenriksdepartementet til NRK.