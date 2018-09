Dette vet vi om den spionsiktede 51-åringen

Fredag kveld ble en russisk statsborger og tjenestemann pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste i det han var i ferd med å forlate Norge.

PST ble kontaktet fordi oppførselen hans hadde vekket mistanke hos de ansatte på Stortinget, der han hadde deltatt på et seminar torsdag og fredag.

– Vi kontaktet PST fordi vi observerte merkelig adferd fra en av deltagerne, bekrefter Stortingets direktør, Marianne Andreassen overfor NRK.

PST bekrefter at pågripelsen og siktelsen har sammenheng med seminaret som ble avholdt på Stortinget.

51-åringen stiller seg uforstående til siktelsen.

Etter det NRK får opplyst, baserer siktelsen mot mannen seg kun på bevegelsene hans under besøket på Stortinget. PST skal foreløpig ikke ha gått gjennom noen av eiendelene som ble beslaglagt, eller andre tekniske spor.

Deltok på seminar

Seminaret der russeren deltok ble arrangert av European Centre for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD) og foregikk på Stortinget torsdag og fredag.

Ifølge ECPRDs hjemmesider handlet seminaret om digitaliseringen i samfunnet. Ytterligere informasjon er ikke tilgjengelig på nettsidene deres.

Seminaret skal etter det NTB forstår ha hatt 79 deltakere med administrativt ansatte i parlamenter fra totalt 34 land.

Direktøren i ECPRD har ikke besvart NRKs henvendelser søndag ettermiddag.

Se intervjuet med Stortingets direktør, Marianne Andreassen. Du trenger javascript for å se video. Se intervjuet med Stortingets direktør, Marianne Andreassen.

Foredragsholder

ECPRD ble opprettet på 1970-tallet, og jobber med informasjonsutveksling og samarbeid mellom de ulike parlamentene.

51-åringen som nå sitter varetektsfengslet har deltatt på flere seminarer forskjellige steder i Europa de siste årene.

Det er uvisst hva slags stilling den russiske 51-åringen har for øyeblikket, men i 2012, i forbindelse med et seminar i Budapest, ble han av ECPRD omtalt som sjefrådgiver i det russiske parlamentet.

Under et seminar i 2013 holdt 51-åringen et foredrag om Det russiske føderasjonsrådet og deres bruk av mobilapplikasjoner og trådløse nettverk. Også i 2013 ble han omtalt som sjefrådgiver.

Studerte på prestisjeskole

Ifølge en profil på en nettside hvor man kan finne jobber innen IT-bransjen, var han student ved Statsuniversitetet i Moskva mellom 1984 og 1991.

Der skal han ha studert matematikk og informatikk.

Universitetet, forkortet til MGU på russisk, er blant de eldste og mest prestisjetunge i landet. En rekke kjente russere har studert der, blant annet den tidligere presidenten av Sovjetunionen, Mikhail Gorbatsjov, Vladimir Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov, og den kritiske gravejournalisten Anna Politkovskaja.

Spionen Anna Chapman skal også ha studert der, skriver den engelske avisen The Telegraph

– Absurd

51-åringen er siktet etter straffelovens paragraf 121, som har en strafferamme på tre år, ikke den alvorligere paragrafen for «grov» spionasje, som har en strafferamme på ti år.

Mannens advokat, Hege Akre, sier at hennes klient stiller seg uforstående til siktelsen.

– Han stiller seg uforstående til siktelsen, og mener det hele skyldes en misforståelse, sier hun til NRK.

Andrej Manoilo, som er rådgiver i Det russiske sikkerhetsrådet, har liten tro på siktelsen mot mannen, men tror det kan ligge andre vurderinger bak.

- Når en etterretningsagent blir arrestert for spionasje i et annet land, så vil det landet som agenten kommer fra, forsøke å arrestere en etterretningsagent fra det andre landet - for å kunne gjennomføre et bytte av agenter. Bytte av arresterte agenter er en vanlig sak for etterretningsorganisasjoner, sier han til NRK.

Den russiske ambassaden kaller varetektsfengslingen av 51-åringen for et konstruert påfunn og mener beskyldningene er absurde.

På sine Facebook sider skriver ambassaden at de yter konsulær bistand til den russiske statsborgeren.