Russer siktet og fengslet for ulovlig etterretning etter seminar på Stortinget

– Han ble pågrepet på Gardermoen fredag kveld og fremstilt for Oslo tingrett lørdag, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til NRK.

Mannen hadde deltatt på seminar på Stortinget torsdag og fredag. Oppførselen hans vekket mistanke hos Stortingets ansatte

– Vi kontaktet PST fordi vi observerte merkelig adferd fra en av deltagerne, sier Stortingets direktør Marianne Andreassen til NRK.

Hun sier at hun ikke kan kommentere om vedkommende hadde med seg utstyr eller hva han ute etter. Stortinget har nå satt i verk sikkerhetstiltak.

– Vi har iverksatt forebyggende tiltak. Ut over det er det nå PST som etterforsker saken, sier Andreassen.

Russisk tjenestemann

Etter det NRK kjenner til er den arresterte mannen en 51 år gammel russisk tjenestemann.

Han skal tidligere ha holdt foredrag ved lignende seminarer om blant annet om bruk av mobile applikasjoner.

Seminaret der russeren deltok ble arrangert av European Centre for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD) og foregikk på Stortinget torsdag og fredag.

Teknisk bistand fra NSM

Kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST. Foto: Thomas Fredriksen / SIOST/PST

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sier til NRK at de har bistått Stortinget og PST i etterforskningen.

– Vi har bistått Stortinget og PST med relevante ressurser i denne saken, sier kommunikasjonsdirektør i NSM, Mona Strøm Arnøy.

– Relevante ressurser, er det teknisk bistand?

– Teknisk bistand er et fint ord, svar Arnøy.

NSM er Norges ekspertorgan for informasjonssikkerhet, og det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet.

Ulovlig etterretningsvirksomhet

Mannen ble varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll, hvilket var i tråd med PSTs begjæring. Fengslingen er begrunnet med fare for bevisforspillelse og unndragelsesfare.

Hugubakken sier til NTB at mannen er siktet for brudd på straffelovens paragraf 121. Det er paragrafen som omfatter ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter.

– Jeg kan bekrefte at fengslingen har sammenheng med et seminar på Stortinget, sier Hugubakken.

Utover det vil ikke PST gi opplysninger om russeren.

– Dette er helt i innledende fase, så derfor kan jeg ikke gi ytterligere opplysninger, sier Hugubakken til NRK.

– Stiller seg uforstående

Mannens advokat, Hege Akre, sier at hennes klient stiller seg uforstående til siktelsen.

– Han stiller seg uforstående til siktelsen, og mener det hele skyldes en misforståelse, sier mannens forsvarer Hege Aakre til NRK.

Hun sier at han til nå har samarbeidet med politiet og vil bidra til at saken blir oppklart.

Et absurd påfunn

Den russiske ambassaden bekrefter på sin Facebook-side at en russisk statsborger fredag ble arrestert på Gardermoen.

– Ambassaden bedømmer pågripelsen og påfølgende varetektsfengslingen som et konstruert påfunn under et absurd påskudd, skriver ambassaden.

Videre skriver ambassaden at den yter konsulær bistand samt beskyttelse av rettigheter og interesser til den russiske statsborgeren.

Ansatte fra 34 land

Seminaret der den arresterte russeren deltok var et seminar for administrativt ansatte ved europeiske parlamenter. Ingen politikere, hverken norske eller utenlandske, deltok ved seminaret.

– Stortinget var vertskap for et seminar for ansatte i europeiske parlamenter. Det er et seminar som har lang tradisjon og årets tema var digitalisering, sier Stortingets direktør Marianne Andreassen.

Hun sier videre at seminaret fant sted torsdag og fredag i et møterom i stortingsbygningen.

Seminaret skal etter det NTB forstår ha hatt 79 deltakere med administrativt ansatte i parlamenter fra totalt 34 land.