Russisk spionsak i Norge kan ha innvirkning på Frode Berg-saken

Fredag ble en russisk statsborger er varetektsfengslet i to uker, siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet etter et seminar på Stortinget.

Nordmannen Frode Berg sitter fengslet i Moskva, etter at han ble arrestert i Russland og siktet for spionasje i desember i fjor.

Brynjulf Risnes, som representerer Berg, mener at denne saken kan få viktige ringvirkninger. Håpet er at det kan føre til utlevering.

Øker sjansen

– Dette øker jo sjansen for en utveksling dersom siktelsen og fengslingen blir stående over tid, sier Risnes i en skriftlig kommentar til NTB.

– Vi har foreløpig for få opplysninger til å si noe mer og konkret om dette legger noe grunnlag for en utveksling med Berg. Men vi følger naturligvis utviklingen i saken tett, sier Risnes.

Frode Berg bak gitter under et fengslingsmøte i Lefortovo distriktsdomstol 18. juli. Foto: YURI KOCHETKOV / Epa

Russisk advokat: – Kan være stor fordel for Frode Berg

Også Berg sin russiske advokat, Ilja Novikov, sier til Aftenposten at pågripelsen i Norge er «dramatisk viktig» for hans klient.

– Dersom vedkommende som norsk politi har arrestert er en agent, så er dette en veldig stor fordel for Frode Berg, sier Novikov til avisen.

Advokat Ilja Novikov i Moskva er den russiske forsvareren til spionsiktede Frode Berg. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Han mener at det fra et russisk ståsted vil det være ønskelig at den russiske statsborgeren slipper fri fra norsk varetekt så raskt som mulig.

– De vil ikke at agenten blir værende i forvaring. Da risikerer man å miste informasjon i avhør. Hvis Russland foreslår å bytte Berg i morgen og Norge sier ja, kan denne saken nå løses veldig raskt uten mellomledd, sier Novikov.

Flere kort på hånden

Lørdag sa Risnes til VG at han håpet at hans klient kan utveksles mot en russisk spion som norsk etterretningstjeneste bidro til å få dømt i Estland.

I Estland sitter en russer dømt for spionasje mot EU- og NATO-landet, og i avisen Postimees får norsk etterretningstjeneste takk fra den estiske sikkerhetstjenesten for å ha bidratt.

Risnes uttrykte håp om at denne spionen kan byttes mot Berg. En byttehandel skal ha vært diskutert tidligere som en måte å få Berg hjem på.

Nå har Risnes kanskje fått enda flere kort på hånden.