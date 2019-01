Spionmistenkt russer krever erstatning – mistenkelig oppførsel skapt av fotskade

Botsjkarov krever erstatning etter å ha sittet fire uker i norsk fengsel. Han ble mistenkt for å ha spionert ved et digitaliseringsseminar på Stortinget i fjor høst.

Nå har PST opphevet taushetsplikten for russerens norske advokat Hege Kristine Aakre. Hun forklarer her hva som kan ha skjedd.

– Det var mange misforståelser som gjorde at saken virket mye mer alvorlig enn det den var. Hva hadde vitnet selv sett og hva hadde vitnet hørt at andre hadde sett? Det var uoversiktlig, sier advokaten.

Spaning satt i verk

Seminaret varte i to dager. Botsjkarov kom til Norge onsdag den 19 september. Mistanken ble vakt tidlig under seminaret på Stortinget, som startet torsdagen. Ifølge advokat Aakre var det fredag satt i verk spaning fra PST på russeren.

– I starten kunne mistanken virke litt mer alvorlig enn den egentlig opprinnelig var hos hun som fattet mistanke. Hun videreformidlet det hun hadde opplevd til sin overordnede, sier Aakre.

Den overordnede på Stortinget ga så opplysningene videre til PST. De opplysningene var ikke helt i overenstemmelse med det som den opprinnelige varsleren hadde fortalt.

– Det ble også misforståelse av hva han hadde med seg og hva som egentlig foregikk på Stortinget, sier advokat Hege Kristine Aakre til NRK.

Her i Stortingets kinosal foregikk deler av seminaret i september. Foto: Tormod Strand / NRK

Aakre sier at det også ble oppfattet som mistenkelig at Botsjkarov var mye på toalettet. Årsaken var rett og slett at han hadde en fotskade som trenge behandling jevnlig, ifølge advokaten.

Tatt av PST på Gardermoen

51-åringen ble pågrepet av PST på Gardermoen fredag ettermiddag den 21. september etter å ha deltatt på et seminar i Stortinget i regi av Det europeiske senter for parlamentarisk forskning og dokumentasjon (ECPRD).

Botsjkarov ble da siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet

I forbindelse med fengslingsmøtet opplyste PST at mannen ble siktet etter paragraf 121 i straffeloven, om etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter.

– Vil ha erstatning

– Det som nå er viktig å få fram er at etterforskningen er avsluttet. Og de har ikke funnet noen ting som støtter opp under den mistanken som oppsto. Nå ser min klient fram til at denne saken blir henlagt sånn at han kan bli ferdig med den.

Advokaten til russeren Mikhail Botsjkarov er nå fritatt for taushetsplikten rundt spionmistanken i høst. Advokat Hege Aakre forteller at det var mange misforståelser inne i bildet i fjor høst.

– Han håper på en unnskyldning fra Norge, og vil søke om erstatning for de fire ukene han ble nødt til å sitte i fengsel, sier advokaten.

Tre dager etter arrestasjonen i september i fjor, ble Norges ambassadør kalt inn på teppet i Moskva.

Det russiske utenriksdepartementet opplyste at ambassadør Rune Resaland er konfrontert med en sterk protest mot at den russiske tjenestemannen Mikhail Botsjkarov er pågrepet og siktet for spionasje. Ordbruken fra russisk UD var uvanlig skarp.

Russland avviste alle anklagene, og sa at dette er noe de ikke kommer til å glemme med det første.

Reagerte på merkelig oppførsel

Dette er et bilde som ble tatt av Mikhail Botsjkarov foran Stortinget da han var på seminar på Stortinget i høst. Botsjkarov i midten mellom andre seminardeltakere. Foto: PETER MYDSKE / STORTINGET

Under seminaret skal flere tilstedeværende ha reagert på merkelig oppførsel. Slik ble det beskrevet i fjor høst:

«Han skal ha dukket opp på et sted der det stod flere printere på Stortinget, og vært unormalt opptatt av å se folks adgangstegn. Dette fikk alarmen til å gå hos flere av delgatene på seminaret, der den spionsiktede russeren deltok».

Seminaret foregikk i Stortingets kinosal, som ligger i loftsetasjen i Stortingets tilbygg som vender ut mot Akersgata.

Stortinget sier til NRK at de ikke vil kommentere saken.

PST vil ikke gi noe intervju, men sier de har gjort ferdig etterforskningen. PST har ikke avgjort om saken skal henlegges.

– Menneskelig å misforstå

Nå forklarer advokaten hvordan hun oppfatter hendelsene.

– Det er jo menneskelig å misforstå hva andre har sagt, og legge til egne tanker om det som har skjedd, og mistanker basert på det man hører, sier Aakre.

– Den personen som opprinnelig fattet mistanke, sa at «han var jo tross alt russer». Det var også en grunn til at hun var oppmerksom på ham i utgangspunktet.

– Min klient ønsker å motvirke mistenkeliggjøringen av russere bare fordi de er russiske, sier Aakre.

