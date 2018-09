Utenriksministeren vil ikke kommentere forholdet til Russland etter pågripelse

– Nå er det en pågående etterforskning, og den står politiet for. Da mener jeg at vi må være ryddige. Jeg kommer ikke til å spekulere eller kommentere noe utover det, sier Søreide Eriksen til NRK.

Eriksen Søreide er sammen med statsminister Erna Solberg og flere andre statsråder i New York denne uken i forbindelse med årets høynivåuke i FN.

Pågrepet fredag

Den russiske statsborgeren ble pågrepet på Gardermoen fredag kveld og fremstilt for Oslo tingrett lørdag. Mannen hadde deltatt på seminar på Stortinget torsdag og fredag. Oppførselen hans vekket mistanke hos Stortingets ansatte.

Mannen ble varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll, hvilket var i tråd med PSTs begjæring. Fengslingen er begrunnet med fare for bevisforspillelse og unndragelsesfare. Han er nå siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet

Frode Bergs forsvarer, Brynjulf Risnes, mener at arrestasjonen av den russiske statsborgeren i Oslo øker sannsynligheten for at Berg kan bli utlevert til Norge. Men utenriksministeren ville heller ikke kommentere dette.

– Nå jobber PST med en pågående etterforskning. Den kommer ikke jeg til å kommentere. Vi kommer til å fortsette arbeidet vårt med å ivareta Frode Bergs interesser på best mulig måte, sier Eriksen Søreide.

Russland: – Konstruert og absurd

Den russiske ambassaden bekrefter på sin Facebook-side at en russisk statsborger fredag ble arrestert på Gardermoen.

– Ambassaden bedømmer pågripelsen og påfølgende varetektsfengslingen som et konstruert påfunn under et absurd påskudd, skriver ambassaden.

Videre skriver ambassaden at den yter konsulær bistand samt beskyttelse av rettigheter og interesser til den russiske statsborgeren.

Mannens advokat, Hege Akre, sier at hennes klient stiller seg uforstående til siktelsen og mener det dreier seg om en misforståelse.

Erna: – Jeg var informert på forhånd

Statsminister Erna Solberg sier at hun var informert før pågripelsen av den russiske statsborgeren.

– Jeg var informert om dette på forhånd. Det er PST og rettsvesenet som skal behandle saken etter norsk lovgivning, sier Solberg til NRK.

Statsministeren sier videre at Norge stadig må gjøre mer for å forbedre datasikkerheten i landet.

– Vi har en levende diskusjon om hvor mye som skal til på datasikkerhet og hva det er. Vi må gjøre mer for å sikre datasikkerheten vår på område etter område. Vi må utdanne flere folk. Teknologien går fremover og hackere og de som angriper utvikler seg stadig, sier Solberg.