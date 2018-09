Eksperter jakter på avlyttingsutstyr på Stortinget

Det bekrefter Politiets sikkerhetstjeneste (PST) overfor Aldrimer.no.

Tekniske eksperter fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) bistår PST med undersøkelsene i Stortinget.

– Vi er i en innledende fase av etterforskningen. Da vil tekniske undersøkelser være en naturlig del. Vi snakker også med mennesker som har gjort observasjoner, sier seniorrådgiver og PST-talsmann Martin Bernsen.

Skrivernekt

Det sjekkes blant annet om det er plantet avlyttingsutstyr på Stortinget, bekrefter Berntsen overfor nettstedet.

– Denne type problemstillinger vil være en naturlig del av etterforskningen. Vi forsøker jo å finne ut hva han har gjort på Stortinget, sier Berntsen.

Ifølge VG har ansatte ved Stortinget blitt nektet å bruke flere spesifikke skrivere etter spionpågripelsen. Disse skal ikke brukes, men erstattes av nye.

Ifølge avisa befinner skriverne seg i Akersgata, bak selve stortingsbygningen. Deler av konferansen der den spionsiktede deltok skal ha blitt holdt her.

I tillegg blir det forsøkt avklart om 51-åringen kan ha prøvd å hacke eller klone mobiltelefoner til stortingsrepresentanter eller deltakere på seminaret, eller andre former for teknisk avlytting.

– Det pågår russisk etterretning i Norge

– Dette er en sak som ligger hos politiet og påtalemyndigheten. Utover det er det ikke naturlig for meg å kommentere saken, sier justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) til NRK.

Han henviser til Politiets sikkerhetstjeneste.

– Er du som justisminister bekymret for hva slags informasjon han kan ha fått tilgang til?

– Jeg vil ikke gå inn på enkeltsaken. Det er altfor tidlig å si noe om. Men helt generelt skal vi være klar over at det er russisk etterretningsvirksomhet mot Norge. Det har kommet frem i den åpne trusselvurderinga fra PST, så det syns jeg at hele samfunnet skal være klar over, svarer Wara.

Russlands ambassade: – Absurd

51-åringen ble pågrepet av PST på Gardermoen fredag ettermiddag etter å ha deltatt på et seminar i Stortinget i regi av Det europeiske senter for parlamentarisk forskning og dokumentasjon (ECPRD).

ECPRD-seminaret fant sted i Stortingets kinosal. I tillegg skal 51-åringen ha beveget seg en del rundt i Stortinget. Det gjør det ytterligere krevende å få avklart nøyaktig hvor omfattende de tekniske undersøkelsene må være, ifølge nettstedet Aldrimer.no.

Lørdag morgen ble mannen fremstilt for Oslo tingrett og fengslet i to uker, med brev- og besøkskontroll.

Den russiske ambassaden kaller varetektsfengslingen for et konstruert på funn og mener beskyldningene er absurde.

På sine Facebook sider skriver ambassaden at de yter konsulær bistand til den russiske statsborgeren.