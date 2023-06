Rapport etter Oslo-terror: Angrepet kunne vært avverget

Etter det NRK får opplyst står det i rapporten at «det er mulig angrepet kunne vært avverget som følge av et varsel PST mottok dagen før angrepet».

Rapporten skal ha rundt 10 hovedpunkter, og NRK har kjennskap til flere av disse:

Funn 1: Det er mulig at angrepet kunne vært forhindret dersom PST hadde opprettet en forebyggende sak mot Matapour i månedene før angrepet.

Funn 2: Selv om PST satt på relevant etterretningsinformasjon om Matapour, delte de ikke denne informasjonen med radikaliseringskontaktene i politiet.

Funn 3: Det er mulig angrepet kunne vært avverget som følge av et varsel PST mottok dagen før angrepet.

NRK er også kjent med at det har vært et tema for utvalget om det har vært en ukultur i kontraterroravdelingen til PST.

NRK har foreløpig ikke fått tak i PST. De har senest fredag forrige uke avstått fra å kommentere saker knyttet til egen håndtering av Oslo-skytingen, i påvente av rapporten.

Legger fram rapport torsdag

Utvalget ble satt ned kort tid etter at Zaniar Matapour drepte 2 personer og skjøt 9 andre utenfor flere utesteder i Oslo sentrum i fjor. Over 200 mennesker er fornærmet i saken.

Totalt er fire siktet i saken. Blant dem er den kjente norske islamisten Arfan Bhatti.

Utvalgets mandat begrenser seg til PST og politiets håndtering av hendelsen, samt hendelsesforløpet frem til masseskytingen 25. juni. Rapporten legges frem torsdag.

PST ble varslet av e-tjenesten om et «nært forestående angrep» fem dager før angrepet. En agent i e-tjenesten hadde da vært i kontakt med en norsk islamist under dekke av å være IS-kriger.

Islamisten fortalte om en «operasjon» som skulle finne sted i et skandinavisk land. Flere spor i chatten mellom islamisten og agenten pekte mot Norge.

Timer før angrepet skjedde, møttes de to hemmelige tjenestene angående det brennende regnbueflagget Arfan Bhatti hadde som profilbilde på Facebook.

E-tjenesten mente at Norge var målet for operasjonen islamisten fortalte om. PST fikk ikke tilgang til selve chatten.

Som NRK har omtalt tidligere, startet ikke PST en avvergende etterforsking i forkant av terrorangrepet.

Flere har tatt til orde for en ekstern gransking av de hemmelige tjenestene på bakgrunn av det som har kommet fram om hendelsesforløpet.