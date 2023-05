– Hvis noen har visst noe i E-tjenesten og ikke overlevert denne infoen til PST, eller PST ikke har viderekommunisert til politiet, så er det ganske overraskende. Og det må være en fatal svikt i systemet, sier Kjell til NRK.

NRK møter han og Kristian utenfor puben Per på Hjørnet. De er fortsatt preget av det som skjedde

Etterlyser fakta

Det var på denne puben ekteparet satt natt til den 25. juni i fjor sommer. De var sammen med flere venner for å feire pride i Oslo sentrum.

Klokka 01:12 gikk Zaniar Matapour av trikken like ved utestedet. Sekunder senere løsnet han flere skudd mot utestedet.

Bildet til venstre viser Matapour i timene før angrepet. Bildet til høyre er rett før han løsnet de dødelige skuddene. Foto: POLITIET

En kamerat som satt sammen med Kjell og Kristian blir truffet og drept.

– Det er forferdelig tragisk. Han kunne vært i live i dag, hadde sikkerhetsoppbudet vært det det burde ha vært, etter vår mening. E-tjenesten visste, PST visste. Men lite ble gjort, mener Kjell.

E-tjenesten hadde varslet PST om et mulig terrorangrep, uten at det ble startet en avvergende etterforskning.

Ekteparet støtter nå en ekstern gransking av E-tjenesten. De vil ha alle korta på bordet for å avklare hva hysjtjenestene visste og ikke visste i forkant av skytingen som kostet to mennesker livet og skadet 24 andre.

– Det er helt innlysende at det må skje. Absolutt. Ting må frem i lyset og ikke dekkes over, sier Kristian til NRK.

Intern gransking

Før sommeren skal et evalueringsutvalg levere en rapport om skytingen, men E-tjenesten har ikke blitt gransket eksternt.

På Stortinget legger nå opposisjonspartiene press på justisministeren for å iverksette en ekstern gransking av E-tjenesten.

Justisminister Emilie Mehl sier til NRK at E-tjenesten ligger under Forsvarsdepartementet, og dermed utenfor mandatet til utvalget som skal granske skytingen.

Hun sier hun ser fram til rapporten om politiet og PST, og håper man vil få flere svar på hva som skjedde.

– Det er mange som trenger svar. Det ønsker jeg også. Så får man vurdere eventuelle videre skritt etter at denne rapporten foreligger.

– Ønsker du at e-tjenesten skal granskes?



– Jeg ønsker ikke kommentere det på nåværende tidspunkt.

Forsvarsdepartementet har tidligere sagt at de ikke vil ha en slik gransking, men heller sende en redegjørelse til justisdepartementet. E-tjenesten ønsker ikke å kommentere denne saken. Det gjør heller ikke PST.

I januar i år ble det kjent at en agent på oppdrag fra Etterretningstjenesten var i kontakt med en islamist og utga seg for å være fra terrororganisasjonen IS.

Etterretningstjenesten skal ha fått informasjon om et terrorangrep i Skandinavia.

Advokat Marius Dietrichson er forsvareren til terrorsiktede Zaniar Matapour. Han har tidligere sagt til NRK at det er grunn til å tro at angrepet ikke hadde skjedd hvis ikke etterretningsagenter hadde involvert seg.

VG publiserte denne uken meldingene mellom islamisten og agenten fra E-tjenesten. Innholdet får ekteparet til å reagere.

– Det er klart at de har en jobb med å infiltrere og bli trodd i den settingen, men at det skrives at man oppfordrer til å begå alvorlig skade mot mennesker, det syns vi er skremmende. Spørsmålet er hvor langt kan en sånn agent gå i tjenesten sin, egentlig, sier Kjell.