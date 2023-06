– Me har fått ei rekke truslar både om trakassering og vald, og me avlyser fordi me ikkje vil at nokon ungar skal risikera å møta truslar på eit Redd Barna-arrangement, seier leiar for Redd Barna sitt Noreg-program, Monica Sydgård til NRK.

Ho opplyser at dei har fått truslane på e-post og i sosiale medium.

NRK har førebels ikkje fått svar frå Vest Politidistrikt.

– Med dette gir Redd Barna absolutt ikkje opp kampen for rettane for ungar som er lesbiske, homofile og trans, seier ho.

Monica Sydgård i Redd Barna. Foto: Redd Barna

Redd Barna viser til at det viktigaste for dei er at barn som deltek i arrangement i regi av dei skal vera trygge og føla seg inkluderte, utan å møta truslar, vald eller trakassering.

– Me hadde gleda oss til leik, moro, regnbogar, feiring av mangfald og god stemning, skriv dei i ei pressemelding.

Festivalsjef for Bergen pride, Runa Eide Frøiland, seier til NRK at ho er kjend med avlysinga. Ho skal ha eit telefonmøte med Redd Barna torsdag formiddag.

Barnefestivalen skulle vore arrangert i Nygårdsparken i Bergen førstkomande søndag.

Bergen Pride startar i morgon, fredag 2. juni, og skal føregå i litt over ei veke.

– Truslane som Redd Barna har mottatt viser kor viktig der er å stå opp for rettane til LHBTI-barn. Ingen barn skal bli diskriminerte på bakgrunn av kven dei er, eller kven dei er forelska i, skriv organisasjonen.

Trusselvurdering for pride-arrangement

Politiets tryggingsteneste (PST) kom i mai med ei eiga trusselvurdering spesielt for pride-arrangement.

– LHBT+-personar og -samlingsstadar inngår i fiendebiletet til både høgreekstremistar og ekstreme islamistar og er blitt aktualiserte som mål dei siste åra, skriv PST i trusselvurderinga.

Det er spesielt pride-arrangement som samlar store menneskemengder som vil vera attraktive mål, meiner PST.