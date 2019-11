Preget Berg snakker ut etter løslatelsen: – Jeg er ingen spion

Berg ankom hotell-lokalet der han holder sin pressekonferanse like etter 19 tirsdag kveld. Berg, som var flankert av sin advokat Brynjulf Risnes, var iført en mørk dress med lyseblå skjorte.

Han tok seg en slurk vann før han tydelig preget leste opp fra noe som lignet et manus på bordet foran seg.

– Det er fantastisk å være her. Jeg er glad for å være her i dag, og for å ha møtt familien, sier Berg, som var på gråten da han innledet pressekonferansen.

Berg takket også dem som har hjulpet til med å få ham utlevert fra Russland, før han begynte å snakke om sakens kjerne:

– Jeg er dømt for spionasje, men jeg er ingen spion. Jeg har erklært meg ikke skyldig. Jeg er ingen agent, og har ikke følt meg vervet av E-tjenesten, sier Berg.

– Mer enn en vennetjeneste

Berg gikk tilbake til utgangspunktet, pågripelsen i Moskva 5. desember 2017. Berg forteller at han har jobbet i 30 år med det han selv kaller «grensesprengende» arbeid. På et tidspunkt fikk Berg en forespørsel fra en person han sier har «en tilknytning til E-tjenesten».

– Jeg ble spurt om å gjøre noen en tjeneste. Uten å tenke mer på det, sa jeg ja til å bistå. Jeg har gjennomført fem slike leveranser, sier Berg, og legger til:

– Etter hvert følte jeg at dette var noe mer enn en vennetjeneste. Da ble det også veldig viktig at jeg også gjennomførte en leveranse til, sier Berg.

På direkte spørsmål fra NRK, sa Berg at han ikke ble informert om hva som kunne bli konsekvensene om han ble pågrepet. Berg sier han kan forstå at enkelte har vært kritiske til det han har gjort.

– Det er lett å være etterpåklok. Kall meg gjerne naiv, men jeg føler meg ført bak lyset. Det er et stort tillitsbrudd fra representantene fra E-tjenesten, sier Berg.

Berg ville ikke kommentere hvordan forholdet til personen han skal ha blitt vervet av er i dag.

– Ville bryte båndene

På pressekonferansen fikk Berg spørsmål om ikke han, med sin offisersbakgrunn, burde være klar over risikoen det innebar å gjøre en tjeneste på vegne av E-tjenesten. Berg hevdet han allerede i 2016 prøvde å bryte båndene med E-tjenesten, men at han da ikke fikk et ærlig svar om risikoen hans oppdrag innebar.

– Etter hver ville jeg trekke meg fra dette her. For jeg begynte å få mistanke og bli nervøs for hva dette var. Og jeg begynte å skjønne at dette kanskje ikke var så lurt.

Han sier han fikk opplyst at han oppdraget han gjorde, innebar en form for økonomisk hjelp. Berg sier han aldri møtte dem som fikk pengene, men forteller at brevene ble levert til en adresse.

– Fikk du ingen orientering om hva som kunne skje om du ble tatt?

– Nei. Overhodet ikke. Jeg har tenkt på det selv, men jeg fikk andre svar enn det jeg burde ha, sier Berg, som avviser at han har vært naiv.

– Du må gjerne kalle det naivt, men man trengte ikke å kalle det spionasje. Jeg er ikke enig i at jeg burde vite om risikoen dette medførte, sier Berg.

63-åringen hevder også at han leverte reiseregninger til sin kontaktperson, og fikk refundert hotelloppholdene for Russland-turene. Berg er tydelig på at han følte seg presset til å fortsette å utføre oppdragene.

– De sa hele tiden «Frode, du som er en god nordmann, du som kjenner Russland, det er utrolig viktig det du gjør for oss».

Kommunikasjonssjef Ann-Kristin Bjergene opplyser til NRK tirsdag kveld at E-tjenesten ikke ønsker å kommentere Bergs pressekonferanse.

– Har hatt full kontroll på meg

63-åringen ble også konfrontert med uttalelser fra russisk side, om at Berg ble lokket i en felle, og at man hadde fulgt med på Berg siden starten av 90-tallet.

– Det er mange som har vært opptatt av om jeg har røpet noe. Men det har jeg sluppet. De har hatt full kontroll på det jeg har holdt på med siden 2014, sier Berg.

63-åringen fikk også spørsmål om han noen gang kommer til å reise tilbake til Russland.

– Jeg har faktisk snakket med FSB om det. De tullet med at jeg kunne komme og bli pågrepet igjen, og så bli utlevert igjen, sa Berg, før han mer alvorlig la til at han har fått igjen passet, og lovnader om at han kan komme inn i Russland igjen.

– FSB uttrykte flere ganger at de respekterte meg og det har dem gjort. De kjenner til arbeidet jeg har gjort.

– Fortapt i russisk fangenskap

Berg gjentok tirsdag at tiden i russisk varetekt, etter pågripelsen 5. desember 2017, har vært tøff. Berg har selv regnet seg fram til at han satt 711 dager i varetekt i det beryktede Lefortovo-fengselet i Moskva.

– I fangenskap i et russisk fengsel er du alene. Det oppstår språkproblemer og du føler deg fortapt, sier Berg.

Den spiondømte nordmannen fikk også spørsmål om han opplevde å bli utsatt for psykisk eller fysisk tortur i avhør med russisk etterretningstjeneste. Det avviste Berg, men påpekte likevel at det var belastende å bo på ni og en halv kvadratmeter med en annen person, 24 timer i døgnet.

– Det er forferdelig psykisk hardt å sitte i Lefortovo-fengselet. De ser deg ikke, selv om det kryr av ansatte, sier Berg, som forteller at han var «avhengig av å dukke inn i en fantasiverden for å overleve».

Til tross for at Berg fikk levert varer fra en ansatt ved ambassaden, trakk han likevel frem det ensidige kostholdet i fengselet som et problem.

– Det er grøt til frokost, suppe og en kålbit, eller en fiskebit midt på dagen og så noe tilsvarende på kvelden, sier Berg.

Møte med PST og E-tjenesten

Bergs advokat Brynjulf Risnes sa innledningsvis at Frode Berg sa ja til å bli skjermet for presse da han ankom Litauen i helgen. Risnes sa at Berg også måtte følge opp sin egen helse.

Risnes opplyser at Berg har hatt to møter etter han ble løslatt, med E-tjenesten og PST. Ifølge Risnes skjedde dette etter ønske fra Berg selv. Berg sier at møtet med E-sjef Morten Haga Lunde var «utrolig godt».

– Jeg kjenner ham godt fra tidligere. Så jeg tror vi er i gang med å svære opp oss imellom, sier Berg, som sier det er for tidlig å kommentere om han kommer til å kreve noen form for kompensasjon etter fengselsoppholdet.

– Det må jeg diskutere med ham, sier Berg, og ser bort på advokat Risnes.

Berg sier han ikke har fått noen begrensninger fra E-tjenesten om hva han kan uttale seg om. Likevel varsler Berg at det er enkelte ting han vil holde hemmelig. Noe vil han også spare til boka han allerede har begynt å skrive på.

– Det er strengt hemmelig. Det er ganske sensitive opplysninger og det går mye på personer, sa Berg blant annet.

Frode Berg ankommer Radisson-hotellet ved Oslo lufthavn tirsdag kveld. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Holdt det skjult for kona

I desember for snart to år siden ble den tidligere norske grenseinspektøren pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB i Moskva. Berg var i besittelse av et pengebeløp som skulle formidles til en russisk kontaktperson.

Berg ble siktet for spionasje, og fortalte etter hvert at han hadde vært kurer for norsk etterretningstjeneste.

Etter at Berg ankom Norge fra Litauen lørdag, har han tilbrakt tid med familien. Berg vil ikke røpe når han flyr tilbake til Kirkenes.

– Jeg skulle gjerne ha reist tilbake til Kirkenes allerede i går, men jeg følger anbefalingene fra lege og psykolog om å vente, sier Berg, som sier hans kone ikke var kjent med hva han drev med i Russland.

Berg, som har vært involvert i både Røde Kors og kulturutvekslingsprogrammet Pikene på broen, fikk også spørsmål om han føler han har drevet et dobbeltspill overfor lokalsamfunnet i Kirkenes.

– Jeg skal i alle fall ha en prat med dem. Men jeg er allerede invitert på julebord med Pikene på broen. Jeg vet at jeg kommer til å bli godt mottatt når jeg kommer tilbake, sier Berg.

Politivakt

Berg ble tatt imot av politibetjenter fra Øst politidistrikt da han ankom Radisson-hotellet på Gardermoen, der pressekonferansen skal starte klokken 19. De opplyste til NRK at de var på plass for å ivareta Bergs sikkerhet.

Politibetjenter fra Øst politidistrikt utenfor møtelokalet på Radisson-hotellet. Foto: Pål Hansen / NRK

Politiet ble også med Berg inn til møtelokalet der Berg ga sin versjon av hva som skjedde i Russland, og hvorfor han angivelig fraktet penger for norsk etterretning.

Berg ble overlevert til norske myndigheter i Litauen fredag. 63-åringen ble utvekslet sammen med to spiondømte litauere, i bytte mot to russere som satt fengslet i Litauen.

Med unntak av en video publisert på Facebook forrige uke, er det lite offentligheten har hørt direkte fra Berg den siste tiden. Berg sa da blant annet at tiden i varetekt hadde vært tøff, og at han ville fortelle mer på en pressekonferanse i nær fremtid.

Berg takket også Litauens president for at en utlevering var mulig.

Norges forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har fortalt at det var kontakt mellom etterretningstjenestene i Norge, Russland og Litauen som etter hvert gjorde det mulig å få til en utveksling av nordmannen.

Her får Frode Berg opplest dommen på 14 års fengsel i en rettssal i Moskva i april i år. Foto: Berit Roald / Berit Roald

Dømt for spionasje

Berg har innrømmet at han som pensjonist har tatt på seg flere oppdrag for norsk etterretningstjeneste. Han hevder imidlertid at dette dreide seg om ren kurervirksomhet, og ikke aktiv innsamling av informasjon.

I et fengslingsmøte i mai 2018 var Berg tydelig på at han «følte seg lurt og manipulert» til å gjøre noe han ikke ønsket å gjøre.

I april i år ble Berg dømt til 14 års fengsel for spionasje. Norske myndigheter har ikke bekreftet at Berg var i Moskva på oppdrag fra E-tjenesten.

Frode Berg snakker med pressen i et fengslingsmøte i Moskva i februar 2018. Du trenger javascript for å se video. Frode Berg snakker med pressen i et fengslingsmøte i Moskva i februar 2018.