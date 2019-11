Vil ikke si om Frode Berg var på oppdrag for Norge

Selv har den hjemvendte spiondømte nordmannen sagt at han hadde påtatt seg flere oppdrag for norsk etterretningstjeneste, men Frode Berg har hevdet at det dreide seg om ren kurervirksomhet og ikke aktiv innsamling av informasjon.

– Det kan ikke vi kommentere. E-tjenesten er en hemmelig tjeneste og operasjonene deres er hemmelige, sier forsvarsministeren.

Frode Berg ble tidligere i år dømt for spionasje i Russland etter å ha blitt pågrepet i Moskva i desember i 2017. Han ble overlevert til personer fra norske myndigheter i Litauen fredag, som del av en avtale mellom Litauen og Russland. Lørdag kveld ble Berg fløyet til Norge.

Ifølge VG møtte han mandag sjefen for Etterretningstjenesten, Morten Haga Lunde, på et hemmelig sted på Østlandet.

Frode Berg satt i fengsel i Moskva i nesten to år. Foto: Jan Espen Kruse

Kommenterer aldri hemmelige operasjoner

Frank Bakke-Jensen sier til NRK at han på generelt grunnlag kan si at det er han som har det konstitusjonelle ansvaret for E-tjenestens operasjoner.

– Jeg signerer prioriteringsbrevene deres. Hvis de har etterretningsoperasjoner, er vi informert om dem.

– Så hvis det hadde vært en operasjon, ville du visst om det på forhånd?

– Ja. E-tjeneste-operasjoner er legitime operasjoner, alle land har en E-tjeneste. Og når E-tjenesten har en operasjon ute, er politisk ledelse informert om det.

E-tjenesten er en hemmelig tjeneste som er regulert gjennom en egen lov. I Norge er den kontrollert gjennom Stortingets kontrollorgan. EOS-utvalget har fullt innsyn i all aktivitet og det ser til at alle operasjoner er innenfor lovverket.

E-tjenesten engasjert for å få Berg hjem

Søndag kveld meldte NRK at EOS-utvalget undersøker denne saken. Bakke-Jensen kjenner seg trygg på at ikke skal få noen politiske konsekvensen. Og han mener at Stortinget har organisert den politiske kontrollen med de hemmelige tjenestene på en god måte.

Forsvarsministeren sier etterretningstjenesten har vært et viktig verktøy for å få Berg hjem. Personbyttet har man fått til gjennom godt samarbeid med Litausen og Russkand. Det er de hemmelige tjenestene i de tre landene som har jobbet med det.

– Når man har en person som er dømt for spionasje i utlandet og må skal gjøre en bytteoperasjon, må det gå gjennom E-tjenesten. Det er fordi de har etablert den tilliten som trengs for å gjøre noe sånt, sier Frank Bakke-Jensen.

Tirsdag kveld vil Frode Berg møte pressen på Gardermoen.