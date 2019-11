Frode Berg: – Det har vært tøft

Frode Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes, la ut en video med nordmannen på sin Facebook-side fredag kveld.

Endelig er han på vei hjem! Publisert av Brynjulf Risnes Fredag 15. november 2019

Berg ble løslatt som en del av en fangeutveksling mellom Russland og Litauen fredag, etter nesten to år i et russisk varetektsfengsel.

– Det har vært tøft. Ventetiden har vært lang, og to år i fengsel har vært en tøff påkjenning. Både for meg selv og min familie, sier Berg.

Berg sier han vil komme tilbake med en pressekonferanse «i nærmeste fremtid», og takker sin nærmeste familie og Litauens president.

– Jeg har mange å takke for støtten jeg har fått i disse to årene. En spesiell takk går til min nærmeste familie, som har vært utrolig sterk. Men jeg vil jo også gi en spesiell takk til Litauens president, som har gjort det mulig med en utveksling på grensa mellom Litauen og Russland i dag, sier han.

Risnes opplyste tidligere i dag at Berg har vært hos lege, og at han trenger fred og ro.

– Jeg er for tiden på en trygg plass for å roe ned, komme til hektene og slappe av. Jeg ser fram til å få møte familien i de nærmeste dagene, sier Berg.

Har snakket med Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide opplyste på en pressekonferanse fredag ettermiddag at Berg vil få følge av representanter fra norske myndigheter, men at han bestemmer selv når han vil reise hjem.

– Jeg er glad for å kunne fortelle at Frode Berg nå er en fri mann. Han er i Litauen med norske myndigheter og sin advokat, og kommer hjem så snart det er praktisk mulig. Jeg har snakket med ham på telefon og ønsket ham velkommen hjem til Norge, sa Solberg.

– Han bestemmer sammen med familien selv om hva han vil ha hjelp til. Dette er deres valg, sa hun.

NRK møtte Frode Bergs datter og kone, Christine og Anita Berg, i Oslo tidligere fredag.

– Jeg har hatt håp hele veien, ellers hadde jeg ikke orket å stå i det her. Hvis du tenker at det går fjorten år til jeg ser ham eller at han skulle bli sendt til Sibir. Nei, det kunne jeg ikke tenke på, sier Anita Berg.

Uklart når han kommer til Norge

I Facebook-videoen på 1 minutt og 14 sekunder er Frode Berg veldig lite konkret med hensyn til når han vil være hjemme i Norge.

Når han snakker om å møte familien «i de nærmeste dagene», kan det bety at han ikke tar første fly hjem i morgen.

Det er heller ikke kjent hvilke «norske myndigheter» som er til stedet i Litauen utover de ansatte ved den norske ambassaden i Vilnius.