Frode Berg har landet i Norge

Lørdag ettermiddag kl. 18.40 tok en finskregistrert privatjet av fra flyplassen i Vilnius med kurs mot Norge. Flyet landet like før kl. 20.15.

Det var lenge usikkert om Berg faktisk var om bord. Bergs advokat, Brynjulf Risnes, bekrefter nå at han har landet i Norge.

– Både Frode Berg og jeg er tilbake i Norge. Frode vil skjermes et par dager, sier Risnes til NRK.

Bergs kone og datter har ventet på ham i Oslo siden løslatelsen.

– Han er lykkelig over å være tilbake, og særlig over endelig å ha møtt familien. Han har allerede møtt kone og datter i Oslo, sier Risnes.

Berg vil ikke snakke med pressen før den varslede pressekonferansen i neste uke.

– Det vil sannsynligvis skje på tirsdag, sier Risnes.

NRK har vært i kontakt med både Utenriksdepartementet og Statsministerens kontor. Begge sier de ikke vil gi ytterligere kommentarer i helga.

Berg ble løslatt som en del av en fangeutveksling mellom Russland og Litauen fredag, etter nesten to år i et russisk varetektsfengsel.

Et finskregistrert privatjet sto parkert på flyplassen i Vilnius lørdag kveld. I 18.40-tiden tok det av og satte kursen nordvestover. Foto: Darius Mataitis / NTB scanpix

Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide opplyste på en pressekonferanse fredag ettermiddag at Berg ville få følge av representanter fra norske myndigheter på hjemturen.

Berg har fått tilsyn av lege, og har oppholdt seg på en ukjent, trygg plass i Litauen siden løslatelsen.

Lørdag la Bergs norske advokat Brynjulf Risnes ut et bilde av Berg sammen med Norges ambassadør i Litauen, Karsten Klepsvik, og Utenriksdepartementets representant Snøfrid Emterud.

– Det har vært tøft. Ventetiden har vært lang, og to år i fengsel har vært en tøff påkjenning. Både for meg selv og min familie, sa Berg i en video publisert på Risnes' Facebook-side fredag kveld.

Berg varslet samtidig en pressekonferanse «i nærmeste fremtid», og takket sin nærmeste familie og Litauens president.

Frode Berg begynner så smått å venne seg til friheten. Her er vi flankert av Norges ambassadør i Litauen, Karsten Klepsvik, og UDs representant Snøfrid Emterud. Publisert av Brynjulf Risnes Lørdag 16. november 2019

Ordfører Rune Rafalesen i Sør-Varanger - Bergs hjemkommune hadde et håp om at Frode Berg fikk møtt familien sin i oslå i kveld.

– Men jeg tror nok han veldig snart har hele familien samlet i Kirkenes, sier han.

Ordføreren understreker at det som er viktig nå er de menneskelige hensyn. At familien får ro og at Frode får kommet inn i en normal situasjon hjemme i kommunen.

– Hvordan tror du han vil bli tatt imot?

– Jeg tror folk gleder seg over at Frode kommer tilbake til familien. Han hadde mange venner og stor omgangskrets så jeg tror dette kommer til å gå veldig godt. Dette samfunnet er veldig inkluderende og har alltid vært det, sier Rafaelsen.

Samarbeidet med Litauen

Norske myndigheter har jobbet bredt og systematisk for å få satt Frode Berg fri.

Det ble etter hvert klart at Russland gjerne ville få Nikolaj Filiptsjenko frigitt. Han satt i fengsel i Litauen, og da begynte et aktivt politisk arbeid opp mot litauiske myndigheter for å få til dette, etter det NRK erfarer.

Det var også et tett samarbeid med allierte land, inkludert USA, som gjorde at dagens utveksling fant sted.

– Løsningen ble til slutt funnet ved nært samarbeid med myndighetene i Litauen. Jeg vil takke Litauen for de vanskelige politiske avveiningene som måtte gjøres for å få Frode Berg fri. Det er et eksempel på godt samarbeid mellom to allierte, sa Solberg fredag.

Ifølge Solberg ligger det ingen gjenytelser fra Norge i avtalen.