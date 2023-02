Frode Berg om Wagner-avhopperens grensepassering: – Han kan ha hatt utrolig flaks

Natt til fredag 13. januar kom russiske Andrej Medvedev (26) over grenseelva i Pasvikdalen i Finnmark.

26-åringen banket på døra i et hus der det var lys på og sa på gebrokkent engelsk at han trengte hjelp og ba dem ringe politiet.

Den russiske avhopperen Andrej Medvedev sier han ble jaktet på av de russiske grensevaktene. Foto: Olav Døvik / NRK

I et eksklusivt intervju med NRK fortalte avhopperen, som har søkt asyl i Norge, at flukten over grensa fra Russland var dramatisk:

– Da jeg kom fram til rett sted, prøvde jeg å se hvor det var mest gunstig å krysse grensa.

– Jeg hoppet over to gjerder, gikk gjennom et lite skogholt og kom fram til elva. Så begynte jeg å gå over isen. Da satte de russiske grensevaktene etter meg!

– De sendte en hund etter meg, men den satte seg fast i piggtråd. Jeg hørte to skudd, snudde meg brått og løp over isen, sier Medvedev.

– Verste plassen å krysse grensa

Frode Berg var jobbet frivillig for å bygge bro mellom nordmenn og russere, og var grenseinspektør i 24 år. Foto: NRK

Frode Berg jobbet 24 år som grenseinspektør ved Norges Grensekommissariat for den norsk-russiske grensa før han gikk av med pensjon i 2014. Berg selv ble dømt for spionasje av en russisk domstol i 2019.

Han sier grenseområdet er godt bevoktet på begge sider av grensa.

– Hvis jeg skulle valgt et kryssingssted så hadde jeg overhodet ikke valgt den plassen der.

– Det er vel kanskje den verste plassen å prøve og krysse på for det er et ganske åpent område og kanskje usikker is. Men for all del, han kan ha hatt utrolig flaks, sier Frode Berg til NRK.

– Det er alltid en risiko å krysse grensa illegalt, men fullt mulig, ja.

I sitt første intervju med et norsk mediehus sier den russiske avhopperen Andrej Medvedev at han angrer på det han har gjort i Ukraina.

Varselskudd

Berg sier Medvedev må ha passert et grensegjerde på den andre siden som mest sannsynlig vil utløse en alarm, og at han derfor kan ha fått grensevaktene etter seg.

– Det er realistisk å tro at de har jaktet på ham. Om de ikke har skutt direkte på ham så har de nok løsnet varselskudd fordi det er jo vanlig rutine, i hvert fall på russisk side.

– De bruker også hunder i grensevaktholdet der og at de har sluppet en hund er ganske realistisk, sier Berg.

Frode Berg ble arrestert i Moskva 5. desember 2017 og dømt til 14 års fengsel for spionasje halvannet år seinere.

Den pensjonerte grenseinspektøren sonet to år i det beryktede Lefortovo-fengslet før han ble benådet og utvekslet mot russiske spioner.

Den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg ble dømt for spionasje mot Russland. Foto: Morten Jentoft

Takker hjelpere

I intervjuet med NRK forteller Wagner-avhopperen Andrej Medvedev at han fikk mye hjelp før han klarte å flykte over grensa.

– En hel masse folk var involvert i arbeidet med å hjelpe meg å overleve i Russland. For at jeg ikke skulle bli tatt til fange, for at jeg ikke skulle bli drept og for at jeg skulle komme meg uhindret til grenseområdet mellom Russland og Norge.

– Det var både helt vanlige mennesker, som jeg fortalte om min situasjon, og som hjalp meg. Men viktigst var menneskerettighetsforkjemperne i Gulagu.net og Fondet for nye dissidenter, sier Medvedev.

Godt bevoktet grensesone

Frode Berg sier avhopperen må ha fått hjelp for å komme seg gjennom en grensesone på russisk side som er godt bevoktet.

– Det er jo ikke noe sivil trafikk i den russiske grensesonen. Det er ganske mange russiske grensevakter og du kan jo fort bli oppdaget.

– For meg så er dette ett av to. Det mest sannsynlige er at han har hatt hjelp til å krysse og at historien hans er sann.

– Det andre er jo at hvis det er en villet handling fra russisk side, at de skal sende en person inn i Norge for å plante ham her, så anser jeg den som lite sannsynlig for da ville de nok ha brukt andre veier for å få en mann plassert inn i Norge.

Berg sier det også kan være et tredje alternativ at dette også er en test eller en avledningsmanøver for andre ting.

Avviser at han er spion

Andrej Medvedev sier han vervet seg som leiesoldat i den beryktede russiske Wagner-gruppen 6. juli i fjor.

Gjennom Wagner skal han ha blitt sendt til Ukraina og deltatt i kamper der som lagfører, før han bestemte seg for å hoppe av.

I intervjuet med NRK ba han om unnskyldning for det han hadde vært med på til ukrainere i Norge. I intervjuet avviste han også at han var russisk spion.

Noen mener at du er utsendt av de russiske myndighetene?

– Det har jeg hørt. Det hadde vært for avansert for etterretningstjenesten der å få til noe slikt. Jeg kan forsikre alle om at det ikke er tilfellet.

– Jeg er et vanlig menneske som har tjenestegjort i Wagner, som har vært vitne til alt det skitne som foregår der, som er blitt klar over hva Russland holder på med i Ukraina, og som har bestemt seg for å stå opp mot det, sier Medvedev.