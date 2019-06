Det mest interessante med den kortfattede domsavsigelsen som NRK nå har fått tilgang til, er opplysningene om at russiske myndigheter nå har tatt beslag i 15000 euro, som Frode Berg skal ha tatt med til Russland, for å overlevere eller sende dem til en kontakt som norsk etterretningstjeneste har hatt i landet.

Det er bare en side av dommen mot Frode Berg som NRK har fått tilgang til. Det meste er hemmeligstemplet Foto: Morten Jentoft

Den nå 63 år gamle Frode Berg har bakgrunn som offiser og grenseinspektør på den norsk-russiske grensen i nord.

Han har innrømmet at han som pensjonist har tatt på seg flere oppdrag for norsk etterretningstjeneste, men at dette dreide seg om ren kurervirksomhet og ikke aktiv innsamling av informasjon.

Tidligere har det vært kjent at da Frode Berg ble arrestert på Teatralnajaplassen i sentrum av Moskva, hadde han på seg 3.000 euro som han skulle sende til en person som han bare kjente som Natalija.

Dømt for fem oppdrag?

Men ifølge domsavsigelsen så er det tatt i beslag i 15.000 euro, noe som tyder på at Frode Berg har sendt eller overlevert 3.000 euro til sammen fem ganger, penger som nå tilfaller den russisk staten.

Dette kan tyde på at det som den norske etterretningstjenesten trodde var en vellykket operasjon for å få ut informasjon om byggingen av nye russiske atomubåter i Severodvinsk ved Kvitsjøen, helt fra starten var styrt av den russiske kontraetterretningen.

Pengene som Frode Berg har hatt med seg fra Norge eller har tatt ut fra en automat i Russland, havner nå i alle fall som en del av det russiske statsbudsjettet.

I den delen av dommen som NRK har fått tilgang til, står det at det i forbindelse med bevisførselen er det beslaglagt konvolutter med minnebrikker, CD-er, deler av papirutskrifter, elektroniske billetter, ombordstigningskort, visittkort og nøkkelkort.

I dommen står det også at Frode Bergs mobiltelefon, notatblokk, fotoapparat, kulepenn, medisin-mappe og hansker overleveres til den russiske sikkerhetstjenesten FSB.

Men Frode Berg får tilbake sitt norske pass og sine bank- og bonuskort.

Det meste er hemmeligstemplet

Dette er bare et utdrag av dommen. Det aller meste er hemmeligstemplet, selv om det i forbindelse med rettssaken i Moskva i april kom fram at den russiske statsadvokaten på vegne av FSB knytter Frode Berg til en operasjon der målet var å samle inn informasjon utviklingen av nye ubåter til den russiske marinen.

I desember 2017 ble tidligere grenseinspektør Frode Berg arrestert i Moskva mistenkt for spionasje. Han risikerer inntil 20 års fengsel. Men hvem rekrutterte den pensjonerte grenseinspektøren, og hvordan har kona og dattera hatt de siden arrestasjonen. Vil norske myndigheter ta på seg noe ansvar for spionsaken ?

Frode Berg ble 16. april dømt til 14 år i fengsel under strengt regime, og det vanlige er at personer som blir dømt blir flyttet fra varetektsfengsel til et fengsel eller fangeleir (kolonne) et sted langt ute i distriktet i Russland.

Statsadvokat Milana Digajeva lettet litt på sløret om bakgrunnen for siktelsen mot Frode Berg i forbindelse med rettssaken i april Foto: Morten Jentoft

Men Frode Berg sitter fortsatt i FSBs varetektsfengsel Lefortovo i Moskva, noe som kan tyde på at man både fra norsk og russisk side ser på en mulighet for å få satt ham fri, i tråd med en eller annen form for avtale mellom de to land.

«Han har det ikke bra»

Det mest sannsynlige er at Frode Beg blir utvekslet med en person som er spiondømt i et land som Norge er alliert med eller har et godt forhold til. Etter det NRK kjenner til har deg vært sonderinger om dette allerede, men dette kan ta tid, noe Frode Berg og hans familie er innforstått med.

Frode Bergs kone Anita fikk denne uken for første gang på mer enn to måneder snakke med sin mann i 15 minutter.

–Han er sliten og har det forståelig nok ikke bra skriver Anita Berg i en SMS til NRK.

Anita Berg fikk denne uken for første gang på lang tid igjen snakke med sin mann Frode Berg Foto: Arild Sandsvik / NRK

Frode Bergs russiske advokat Ilja Novikov vil foreløpig ikke uttale seg om saken, mens Bergs norske advokat Brynjulf Risnes sier til NRK at han konsentrerer seg om å legge forholdet best til rette når den fengslede nordmannen en gang kommer tilbake til Norge. Ut over det kjenner han ikke til hva som skjer i kulissene for å få til en avtale mellom Norge og Russland for å få satt Frode Berg fri.