Dette er de ubesvarte spørsmålene i Frode Berg-saken

Ilja Novikov får møte Frode Berg i fengselet for første gang. Han uttaler at Berg på ingen måte minner om en spion. Under møtet kommer det fram at Berg ble arrestert med 3000 euro i kontanter, fordelt i to konvolutter. Berg forklarer til sin advokat at han opplever å ha blitt narret i en felle. Han hadde blitt bedt av to personer i Norge om å overlevere en pengesum i Moskva. Han hadde ikke fattet mistanke om at det skulle være noe ureglementert ved dette, før han ble pågrepet av FSB. I Moskva fikk Berg også spørsmål om han kunne ta med to brev til en bekjent i Norge.

Foto: Vladimir Kondrashov / AP