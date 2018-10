Polititeori: Tilfeldig at Makaveli Lindén havnet i Dijon

Mandag formiddag ble 24 år gamle Heikki Bjørklund Paltto drept i sin leilighet på Majorstua i Oslo. AMK ble varslet om knivstikkingen klokken 12.15, etter at Paltto ble funnet av en av kameratene i kollektivet han bodde i.

Norsk politi mener å ha sikre holdepunkter for at drapssiktede Makaveli Lindén tok Stockholmstoget fra Oslo S klokken 16.56 samme ettermiddag, før han dro videre til hjembyen Uppsala.

Disse opplysningene er blant annet basert på observasjoner og video.

Først i dag, tirsdag, åtte dager etter drapet, ble Lindén pågrepet i den franske byen Dijon. På tirsdagens pressekonferanse var politiinspektør Grete Lien Metlid og påtaleansvarlig Christian Hatlo tilbakeholdne med detaljer om Lindéns reiserute.

Makaveli Lindén reiste til Sverige samme dag som drapet. Senere har han blant annet vært innom Belgia, før han ble pågrepet i Dijon i Frankrike.

Ingen forbindelser til Frankrike

Hatlo sa at norsk politi har hatt kontakt med flere land i forbindelse med etterlysningen av Lindén. Svensken ble mandag etterlyst gjennom Interpol-samarbeidet, noe som innebærer at 192 land får tilgang til svenskens navn og bilde.

Hatlo nevnte samtidig at norsk politi har hatt kontakt med Belgia, i tillegg til Sverige og Frankrike. Etter det NRK får opplyst skal Belgia være ett av flere land Lindén har vært innom før han ankom Frankrike.

Etter det NRK får opplyst, fremstår det som tilfeldig at Lindén har vært innom Belgia og til slutt endte opp i Frankrike. Norsk politi har så langt ikke klart å avdekke at Lindén har noen kobling til disse landene.

– Det har vært en intens jakt, som har pågått dag og natt. Mye av arbeidet den siste tiden har vært mot utlandet. Vi har gått alle kanaler, som er mulig. Vi har samarbeidet med Interpol, Europol og Eurojust, sa Hatlo på tirsdagens pressekonferanse.

Politiadvokat Christian Hatlo forklarer når norsk politi fikk beskjed om arrestasjonen i Frankrike.

Tilfeldig offer

På pressekonferansen var politiet svært tilbakeholdne med å kommentere motivet for drapet, og viste til at 20-åringen ennå ikke er avhørt.

– Det er ikke noen endring på det vi har sagt tidligere, og det blir også et sentralt tema under etterforskningen, sa politiinspektør Grete Lien Metlid på fredagens pressekonferanse.

Etter det NRK får opplyst mener politiet at motivet fortsatt fremstår som helt tilfeldig, og at offeret kunne vært «hvem som helst».

Det er kjent at Lindén også er siktet for et knivran i et garasjeanlegg i Essendrops gate like ved stedet der Paltto ble drept. Ifølge politiet ble en person fraranet en telefon og en skinnmappe. Gjerningsmannen skal ha truet med kniv, men ransofferet ble ikke skadd.

Politiet har kartlagt Makaveli Lindéns bevegelser mandag 15. oktober, da drapet skjedde. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ville etterlyse Lindén

Lindén ble fredag etterlyst med bilde av norsk politi. Mandag ble etterlysningen formidlet til Interpol, noe som innebærer at politiet i 192 land fikk tilgang til flere bilder av 20-åringen. Lindén er domfelt en rekke ganger i hjemlandet, blant annet for knivran.

Etter det NRK kjenner til forsøkte den svenske kriminalomsorgen å få tak i Makaveli Lindén en rekke dager i dagene før drapet på Majorstua, viser en rapport NRK har fått tilgang til.

To dager etter drapet på Majorstua, ønsket den svenske Övervakningsnämden å etterlyse Lindén fordi han ikke hadde møtt opp til en samtale med kriminalomsorgen.

Rapporten NRK har fått tilgang til er datert den 17. oktober. Den 19. oktober etterlyste norsk politi ham med bilde.

To dager senere ble han etterlyst med fullt navn.

Dro fra behandlingshjem

Den 10. august i år ble Makaveli Lindén prøveløslatt fra fengsel. Han hadde da sonet en dom for et hjemmeran i Uppsala.

Etter soningen ble 20-åringen flyttet til et behandlingshjem for unge menn i alderen 16–23 år med narkotikaproblemer i hjembyen, like utenfor Stockholm.

Her ble det besluttet at Lindén skulle ha ukentlige telefonmøter med kriminalomsorgen.

Den siste samtalen mellom Lindén og kriminalomsorgen var den 3. oktober i år. Her ble avtalt at den neste telefonsamtalen skulle gjennomføres den 11. oktober.

Se også: Slik er den internasjonale etterlysningen på Makaveli Lindén

Tre dager senere, den 6. oktober, skal en «hendelse» med andre klienter på behandlingshjemmet ført til at behandlingen ble avsluttet. Avbruddet i behandlingen ble først omtalt av VG.

I rapporten kommer det fram at behandlingshjemmet ikke visste hvor 20-åringen tok veien. Da han forlot behandlingshjemmet, skal Lindén ha blitt oppfordret til å melde seg til politiet.

Dette ønsket ikke 20-åringen selv, står det i rapporten.

Hadde telefonkontakt

Etter at behandlingen ble avsluttet, og Lindén forlot behandlingshjemmet, forsøkte kriminalomsorgen flere ganger å få tak i ham.

En SMS ble sendt til Lindén den 11. oktober der det ble opplyst at han måtte møte til samtale den 15. oktober, eller så risikerte han å bryte vilkårene for prøveløslatelsen, og dermed blir gjeninnsatt i fengsel.

Den 12. oktober sendte friomsorgen en ny tekstmelding hvor viktigheten av møtet ble understreket. Etter flere oppringinger den 12. oktober, oppnådde friomsorgen kontakt med 20-åringen.

Under denne samtalen forklarte Lindén at han måtte forlate Uppsala på grunn av trusler mot seg, og at han befant seg på Hisingen i Göteborg.

Ifølge rapporten NRK har fått tilgang til, ville ikke 20-åringen oppgi noen nærmere adresse.

Senere på dagen den 12. oktober forsøkte kriminalomsorgen å nå ham ytterligere tre ganger på telefonen, uten å komme igjennom.

Den 14. oktober skrev Lindén en tekstmelding til sin kontaktperson i kriminalomsorgen og forklarte at han befant seg hos slektning i Tyskland, og at han ville returnere til Sverige når han følte seg trygg.

– Lindén oppgir at folk vil drepe ham, og at han ikke vil risikere sitt liv for et møte med friomsorgen, står det i rapporten.

Den 16. oktober forsøker kriminalomsorgen å nå Lindén på telefon, men kommer ikke igjennom.

De sender en ny tekstmelding og informerer han om saken hans nå vil bli avgjort av Övervakningsnämden.

Politiet: – Reiste med toget

Politiet i Norge fester ingen lit til at Lindén skal ha vært i Tyskland den 14. oktober, slik han ifølge kriminalomsorgen skrev i tekstmeldingen.

De mener på dette tidspunktet befant seg i Norge og Oslo.

Les mer: Makaveli Lindén dro hjem til Uppsala etter drapet

Politiet mener at 20-åringen reiste hjem til Uppsala kort tid etter drapet på Majorstua, og at han nå befinner seg utenfor Sverige og Norge.

– Vi mener han kommer til Norge noen dager før ranet og drapet, og vi mener han reiser fra Oslo samme ettermiddag, med Stocholmstoget fra Oslo S. Vi mener han reiser hjem til Uppsala, der han bor, sa politiinspektør Grete Lien Metlid til NRK tidligere tirsdag.

På dette tidspunktet var Oslo-politiet kjent med at Lindén var pågrepet. Likevel sa Metld ingenting om dette i NRK-intervjuet.

Metlid ønsket ikke å kommentere opplysningene om at Lindén ble sluppet ut av behandling bare 9 dager før drapet.

– Det kan ikke jeg kommentere på nå. Vi er midt i en etterforskning, og alle svar er ikke belyst ennå, sier Metlid.