Majorstua-drapet: Makaveli Lindén dro hjem til Uppsala etter drapet

Det opplyser politiet tirsdag formiddag.

– Vi mener å kunne si at den siktede forlot Oslo og Norge samme dag som drapet og ranet skjedde. Vi har observasjon, video og annen informasjon som tilsier at han går på toget som skulle gå klokken 16.56 fra Oslo S til Stockholm. Vi mener også at han dro videre hjem til Uppsala, men ønsker ikke å si noe mer om informasjon og bevegelser etter dette nå, sier politiinspektør Grete Metlid.

Mandag ble Lindén, som er siktet for drapet på Heikki Paltto (24), etterlyst med en såkalt «Red Notice» gjennom Interpol. Det betyr at politiet i 192 medlemsland er på utkikk etter 20-åringen, som nå har vært på rømmen i over en uke.

TATOVERING: Dette er et av de nye bildene Interpol nå har gitt ut. Foto: Interpol

Politiet jobber nå ut ifra at 20-åringen ikke lenger befinner seg i Sverige, men av polititaktiske grunner ønsker de ikke å si hvorfor de mener dette.

Ifølge Aftonbladet sendte Lindén en tekstmelding til sin tilsynsfører i Sverige så sent som søndag 14. oktober – dagen før ranet og drapet på Majorstuen.

Ifølge avisens opplysninger påsto han at han var truet på livet og at han gjemte seg i Tyskland. Metlid ønsker ikke å kommentere opplysningene til den svenske avisen. Politiet mener at Lindén på dette tidspunktet befant seg i Oslo.

– Vi har ingen kommentar til dette utover at vi har etterlyst han for drap og ran i Oslo den 15. oktober, og at vi mener han var i Oslo dagen og dagene før dette, sier hun til NRK tirsdag formiddag.

Flere observasjoner

Etter drapet på Majorstua, mener politiet at 20-åringen forsvant fra åstedet og beveget seg i retning av Skøyen togstasjon. Langs Frognerelven har politiet funnet gjenstander de knytter til drapet.

Dette bildet er tatt klokken 13.16 på Skøyen togstasjon forrige mandag. Foto: Politiet

Det ble også gjort observasjoner av Lindén i det samme området.

Klokka 13.16 på drapsdagen ble Lindén filmet av et overvåkingskamera inne på Skøyen togstasjon.

Den foreløpig siste observasjonen politiet nå har bekreftet, er at han tok toget fra Oslo S i retning Stockholm kl. 16.56.