Makaveli Lindén internasjonalt etterlyst for drapet på Heikki Paltto

Søndag kveld valgte politiet å navngi mannen som er siktet for drapet på Majorstua.

Politiet opplyser at mannen tidligere het Christian Bo Lindén. Han har byttet navn til Makaveli Lindén.

– Siden han fortsatt ikke er pågrepet velger vi nå å gå ut med navnet for å se om det kan gi oss mer informasjon om hvor han kan befinne seg, sier politiinspektør Grete Metlid.

Han er nå etterlyst over hele verden. Politiet har kartlagt Lindéns bevegelser i tiden etter ranet og drapet og mener han tok seg til Sverige allerede mandag.

Søndag ble det kjent at 20-åringen fra Uppsala var siktet i saken. Mannen er svensk statsborger, og har flere dommer fra tidligere.

NRK har fått tilgang til den siste dommen – fra oktober i 2017 da han ble dømt for ran.

10. august 2017 tok han seg inn i en bolig via et ulåst vindu mens beboerne sov, og ranet til seg blant annet kontanter, smykker og klokke. I dommen står det den nå 20 år gamle mannen gikk fra rom til rom og truet ofrene med kniv.

Mannens tidligere forsvarer, Christer Söderberg, sier til NRK at 20-åringen ble løslatt fra fengsel i september eller oktober.

Ifølge Aftonbladet skal 20-åringen ha sluppet ut av fengsel for to måneder siden.

– Hensynsløst og grusomt

Aktoratet mente han skulle dømmes for grovt ran, men retten falt ned på ran, som er en mildere straffebestemmelse.

«Christian Lindén har vist hensynsløshet og grusomhet ved å gå inn i boligen gjennom det åpne vinduet på en tid da fornærmede sov og handlingen har vært et alvorlig angrep på deres sikkerhet. Imidlertid har han ikke vist så spesiell hensynsløshet og grusomhet at handlingen skal dømmes som grovt ran, men som ran,» skriver retten.

En av beboerne fikk et knivsår i armen da hun fektet med armene for å beskytte seg. Retten falt ned på at mannen «kun» truet med kniven og ikke brukte den.

Mannen, som var 18 år på gjerningstidspunktet, nektet for å ha vært på stedet, og hevdet han hadde fått tyvegodset fra en person som skyldte ham penger.

I dommen fra i fjor kommer det fram at han er registrert under fem avsnitt i belastningsregistret. Han ble i mai 2015 dømt til ungdomsstraff for tyveri, ran og narkotikaforbrytelser.

I dommen står det at sosialtjenesten har opplyst at han har et spesielle omsorgsbehov.

Ett år i forveien ble han dømt for å ha kneet en jevnaldrende gutt i magen i forbindelse med bråk på skolen, skriver VG.

Siktet for ran og drap

Politiet i Oslo mener mannen sto bak både knivranet i Colosseum p-hus i 07.30-tiden og drapet på Heikki Bjørklund Paltto mandag formiddag. De har ikke gått ut med et eksakt dødstidspunkt.

Mannen er fortsatt på frifot.

– Vi oppfordrer også siktede til å melde seg. Og hvis noen her eller i Sverige vet hvor han befinner seg: Meld fra til politiet så vi får lokalisert ham så raskt som mulig, sa politiinspektør Grete Lien Metlid på søndagens pressekonferanse.

– Hva kan du si om vedkommendes kriminalitetshistorikk?

– Han skal være godt kjent i Sverige og har en historikk der, men jeg vil ikke gå inn i detaljer, svarer Metlid, som bekrefter at mannen er tidligere straffedømt.

På spørsmål om politiet anser mannen for å være farlig, svarer Metlid slik:

– Vi har vært veldig tydelige på hva han har gjort, og at det er en historikk her. Det viktigste budskapet, hvis man vet noe, er at man må melde fra hvor personen er, ikke gripe inn selv.