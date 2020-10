Politiet har kartlagt 122 steder i jakten på Anne-Elisabeth Hagen

En av hovedprioritetene i den snart to år lange etterforskningen, har vært å finne Anne-Elisabeth Hagen.

Politiet står fortsatt uten konkrete spor, opplyser de i en pressemelding onsdag morgen.

– Med utgangspunkt i gjennomgang og analyse av informasjonen i saken er det kartlagt 122 ulike lokasjoner både i Norge og i andre land. Disse stedene har blitt vurdert og prioritert med tanke på sannsynlighet for at Anne-Elisabeth Hagen kan befinne seg der. Politiet har på ulike måter undersøkt en rekke av disse stedene, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø.

Hemiø sier at et funn vil gi verdifulle svar, både til familien og til politiet som etterforsker saken.

– Politiet har derfor brukt store ressurser på å søke etter henne. Vi har i etterforskningen rådført oss med internasjonal spisskompetanse på søk etter fornærmede i kriminalsaker, sier hun.

Ektemannen Tom Hagen ble pågrepet halvannet år etter forsvinningen, og politiet satte da i gang nye undersøkelse av huset, i fem måneder. De mener huset er åsted for et drap.

Kan gi svar

Familien Hagen har vært frustrert over vendingen i saken og det de mener er et manglende fokus på å finne Anne-Elisabeth Hagen. Tom Hagen har hele tiden nektet straffskyld i saken, eller for å ha noe med konas forsvinning å gjøre.

BISTANDSADVOKAT: Gard A. Lier ved Advokatfirmaet Næss, Lier & Stende, representerer Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Jeg har blitt informert av politiet om at de har gjort taktiske og fysiske søk etter henne. Og at de har hatt høy fokus på å prøve å finne henne gjennom etterforskningen, sier Gard Lier, som er bistandsadvokat for Anne-Elisabeth Hagen.

Han sier det er to punkter som kan gi et gjennombrudd i saken.

– Å finne Anne-Elisabeth Hagen vil gi svar. Det andre er at teknologien tar oss igjen – slik at politiet klarer å knekke hvem står bak meldingene, sier Lier.

– Mistenkelig

Det har blitt lagt ned mye ressurser i gjennomgang av elektroniske spor i etterforskningen. Totalt av over 6000 timer med overvåkingsvideo blitt gransket.

En video som gir politiet hodebry, er en overvåkingsvideo fra Metrosenteret på Lørenskog forsvinningsdagen 31. oktober 2018.

– Det er utført flere etterforskningsskritt for å identifisere ham, blant annet er det gjennomført rekonstruksjoner for å avdekke mannens høyde. Resultatet av undersøkelsene knyttet til mannens høyde er ikke klare, sier Hemiø.

Til tross for at overvåkingsvideoen har blitt frigitt og mannen har blitt etterlyst, har ingen meldt seg for politiet. Politiet anser dette for å være mistenkelig.

– Selv om det kan være naturlige årsaker til at mannen ikke har meldt seg, finner politiet det mistenkelig at han ikke har tatt kontakt, skriver politiet.

Som NRK meldte i forrige uke, mener politiet at mannen på overvåkingsvideoen har på seg en jakke av merket Missing Link. Den aktuelle modellen har navnet Youcon, og har blitt solgt i en rekke forskjellige butikker over hele landet.

JAKKEN: Politiet mener at mannen på overvåkingskameraet har på seg en jakke av merket Missing Link. Foto: POLITIET/SKJERMDUMP

NRK har vært i kontakt med Missing Link som sier de har gitt politiet det de vet om Youcon-jakken. –

– Vi ønsker ikke å kommentere dette i media, men jeg kan si at vi har gitt politiet en oversikt over antall jakker og hvor de er solgt, sier en representant for selskapet.