Politiets hovedteori i Lørenskog-saken: Motivet var ekteskapsproblemer

For en måned siden ble Tom Hagen pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone for forsvant 31. oktober 2018.

Politiet ville varetektsfengsle 70-åringen, men lagmannsretten løslot ham. Flertallet av dommerne mente bevisene mot Hagen ikke holdt til å varetektsfengsle ham.

Hovedteori

Sommeren 2019 endret politiet hovedhypotese i forsvinningssaken. De mente Anne-Elisabeth Hagen var drept, ikke bortført med tanke på å få utbetalt løsepenger.

Dermed ble også motivet endret, ifølge NRKs opplysninger.

Politiet har aldri uttalt seg om hva de mener er motivet for drapet, men etter det NRK får opplyst er politiets hovedteori at Anne-Elisabeth Hagen ble drept som følge av problemer i ekteskapet

Etter det NRK forstår, bygger politiets hovedteori på blant annet følgende forhold:

Vitneforklaringer fra flere personer som forteller at Anne-Elisabeth Hagen skal ha rådført seg og spurt hvordan hun skulle gå frem dersom hun skulle gå fra mannen.

Ektepakten som i stor grad sikrer Tom Hagen alt av verdier. Flere jurister har pekt på at ektepakten fremstår så urimelig at dersom en domstol hadde behandlet den, kunne Anne-Elisabeth Hagen blitt tilkjent flere hundre millioner kroner.

Etter det NRK får opplyst skal Tom Hagen fortsatt være overbevist om at kona er bortført, og han har hele tiden nektet for å ha noe med konas forsvinning å gjøre.

Tom Hagens forsvarer Svein Holden ønsker ikke å kommentere denne saken.

Ekteparets tre voksne barn står fast ved at faren er uskyldig, og de mener at et så alvorlig tema som skilsmisse ville blitt tatt opp i all åpenhet.

– De finner det helt utenkelig at Anne-Elisabeth og Tom skulle gå fra hverandre, sier advokat Ståle Kihle, i advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co DA.

Søkte om råd

I etterforskningen har det kommet frem at Anne-Elisabeth Hagen skal ha snakket om å avslutte ekteskapet. Hun skal ha rådført seg med personer hun stolte på og spurt hvordan hun burde gå frem dersom hun skulle forlate mannen.

NRK har snakket med en rekke personer i kretsen rundt Anne-Elisabeth og Tom Hagen. Der får NRK bekreftet at hun søkte om råd. Flere beskriver ekteskapet som turbulent og at det gikk mot slutten.

68-åringen skal også ha snakket om særeie i forbindelse med skilsmisse, i forkant av at hun forsvant i oktober 2018, forteller personer i omgangskretsen.

– Politiet har en formening om mulig motiv, men av hensyn til etterforskingen kan vi ikke utdype dette noe nærmere, sier politiadvokat Haris Hrenovica, påtaleleder i Øst politidistrikt.

Andre personer NRK har snakket med omtaler det 49 år lange ekteskapet mellom de to som helt normalt.

Anne-Elisabeth Hagens bistandsadvokat sier han ikke ønsker å ha noen mening om ekteskapet, ettersom han ikke har den savnede klientens syn.

– Jeg kjenner ikke til om Anne-Elisabeth Hagen ønsket seg ut av ekteskapet, og dermed heller ikke hvilket beslutningsgrunnlag det bygger på, sier advokat Gard A. Lier.

Tema i avhør

Ifølge TV 2, fortalte Tom Hagen i avhør i februar 2019 om konflikter for over 25 år siden. Skilsmisse ble kanskje nevnt, sier han, men aldri i en seriøs sammenheng.

«Hun hadde ikke gjort det», sier han i avhøret, ifølge TV 2, og sikter til at kona ikke ønsket å skille seg.

I avhør skal Tom Hagen ifølge VG ha skjønt at han kunne være hovedmistenkt og skal ha snakket om ekteskap, økonomi og konflikter, men milliardæren skal ha sagt at han ikke har noe motiv for å drepe kona.

– Feiret bryllupsdag før forsvinning

Barnas bistandsadvokat Ståle Kihle sier til NRK at ungene har opplevd å vokse opp i et veldig godt hjem.

– Ingen av barna har hørt noe om at hun ønsket å avslutte ekteskapet. Det har vært mange fortrolige mor-datter samtaler, men hvor dette ikke på noen måte har vært tema. Barna er sikre på at dersom Anne-Elisabeth hadde ønsket å avslutte ekteskapet hadde hun i hvert fall tatt opp dette i slike fortrolige samtaler. De mener videre at hun ville tatt opp dette helt åpent, fordi det var og er stor åpenhet også om vanskelige ting i familien, sier Kihle.

Bistandsadvokaten sier barna også har vært informert om vanskelige ting i ekteskapet.

– Men i all hovedsak har de opplevd det som et trygt og godt hjem, og et svært robust ekteskap. Far har jobbet mye, mens mor har vært navet og hjertet i familien. Far har vært svært glad i dem og moren selv om han har gitt uttrykk for dette på en annen måte en mor. Far og mor har hatt utfordringer med gode og dårlige dager, som i ethvert langvarig ekteskap, helt til moren forsvant rett etter at de feiret en svært hyggelig 49-års bryllupsdag hos et av barna, sier Kihle.

Ektepakt tema i avhør

Politiet har tidligere bekreftet at mulige ekteskapsproblemer har vært en sentral del av etterforskningen.

– Det du spør om er et betimelig spørsmål. Det er ektefelle som er borte, det er ektemann som er siktet, og relasjonen mellom de menneskene er selvsagt et sentralt tema i saken, sa Hrenovica til NRK 5. mai.

I 1987 skrev ekteparet en ektepakt om delvis særeie. Dersom ekteparet hadde skilt seg, skulle ikke Anne-Elisabeth Hagen få en krone av formuen til ektemannen, viser pakten.

Flere arverettsadvokater NRK har vært i kontakt med, mener det er lite i ektepakten som ivaretar Anne-Elisabeth Hagens interesser og omtaler den som svært ubalansert.

Eksperter NRK har snakket med sier Anne-Elisabeth Hagen kunne hatt krav på halvparten av verdiene til milliardær-ektemannen dersom hun hadde prøvd pakten for retten.

Andre jurister mener det er liten grunn til å tro at hun ved en skilsmisse skulle kunne nå frem med et krav om at ektepakten skulle bli kjent ugyldig.

Etter det NRK erfarer har også ektepakten vært et tema i avhør av flere personer.

Ifølge Kapital var Tom Hagen i 2018 oppført med en nettoformue på 1,7 milliarder kroner. Anne-Elisabeth Hagen hadde ifølge skattelistene en formue på 171.990 kroner, og en inntekt på 272.995 kroner i 2018.

Tom Hagens teorier

Før 70-åringen ble siktet for drap, sendte han flere e-poster til politiet der han kom med mulige teorier om hva han mente kan ha skjedd. En av teoriene var at noen av de involverte har lokal tilknytning, blir NRK fortalt. En annen teori var at de som stod bak den angivelige kidnappingen ønsket å ramme han personlig eller økonomisk.

Ingen har sett eller hørt noe fra Anne-Elisabeth Hagen siden 31. oktober 2018, men politiet mener at hun er drept og anser huset til ekteparet som åstedet for drapet.

Tom Hagen ble pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på kona si den 28. april i år.

Som NRK tidligere har fortalt, ble ektemannen pågrepet etter at politiet i all hemmelighet hadde etterforsket hans rolle i konas forsvinning for 18 måneder siden.

– Absurd

Politiet mener drapssiktede Tom Hagen bevisst har drevet en «tydelig, planlagt villedning» i saken, og at han sammen med én eller flere andre fingerte bortføringen for å skjule drapet.

– Han fastholder med styrke at han ikke har noe med dette å gjøre, sa Tom Hagens forsvarer Svein Holden etter at Hagen hadde blitt pågrepet av beredskapstroppen da han var på vei til jobb.

På kvelden den 7. mai ble også en mann i 30-årene pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen.

Som NRK tidligere har fortalt, hadde han og Tom Hagen en rekke møter i før forsvinningen.

Temaet i møtene var et forretningssamarbeid om utvinning av kryptovaluta. Det ble aldri noe av samarbeidet, og møtene skal ha opphørt høsten 2018.

Etter å ha vært i avhør hos politiet, ble siktelsen mot mannen endret til medvirkning til grov frihetsberøvelse. Mannen i 30-årene nekter straffskyld.

– Han synes det er like absurd å bli siktet for bortføring som å bli siktet for drap, så det er ikke noe endring for han, det er fremdeles en alvorlig siktelse, har mannens forsvarer Dag Svensson tidligere sagt til NRK.